To install CloudPanel on Hostinger’s VPS hosting, follow these steps:

Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar. Select the server you wish to use for the installation. Under the OS & Panel section, click Operating System. Select Applications, and choose the Ubuntu 22.04 64bit with CloudPanel template from the dropdown menu. Click Change OS to install this template to your VPS.

During installation, you’ll be asked to create a new username and password. Use these credentials to log in to CloudPanel.

To access the control panel, simply enter this URL: https://your-vps-ip:8443 on your web browser. Don’t forget to change your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.