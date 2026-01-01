Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Up to 67% off

CloudPanel VPS hosting

Experimente hospedagem gerenciada em um VPS poderoso.

Cópias de segurança semanais automáticas gratuitas VPS gerenciado por IA Scanner automático de malware
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
herói do painel de nuvem

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
60% OFF
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 129,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
Oferta por tempo limitado
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O painel ideal para qualquer tipo de projeto.

O CloudPanel é um painel de controle moderno e fácil de usar que simplifica o processo de gerenciamento e implantação de vários aplicativos.

Com nossa hospedagem VPS CloudPanel, você terá a combinação perfeita de uma interface intuitiva e desempenho sólido como uma rocha para criar qualquer tipo de projeto, desde um simples site WordPress até um aplicativo PHP complexo.
cloudpanel 1

Quando a simplicidade encontra a confiabilidade

Combine a facilidade de uso do CloudPanel com nossa hospedagem VPS rápida, segura e escalável.

Alto desempenho

Um atraso de um segundo no tempo de carregamento pode custar-lhe clientes potenciais. É por isso que utilizamos processadores EPYC e armazenamento NVMe para garantir que o seu site tenha o melhor desempenho possível.

cloudpanel 2

Alta segurança

Proteja seu site e seus clientes contra hackers com uma proteção DDoS robusta e identifique arquivos maliciosos precocemente usando a verificação automática de malware.

cloudpanel 3

Alta escalabilidade

Comece com pouco e expanda conforme seu negócio cresce. Sempre que precisar de mais CPU, RAM ou armazenamento, atualizar seu plano de hospedagem VPS leva apenas alguns cliques.

cloudpanel 4

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Servidores globais à sua disposição.

Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo para uma entrega de conteúdo mais rápida.

Image

A melhor escolha para profissionais da web

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Gerencie seu VPS CloudPanel com IA.

O VPS CloudPanel gerenciado por IA simplifica o gerenciamento do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar o firewall ou gerenciar dados, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações de servidor confiáveis.

cloudpanel 5

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o CloudPanel VPS

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) da CloudPanel.

O que é hospedagem VPS CloudPanel?

Quais são os benefícios de usar o CloudPanel?

Como instalo o CloudPanel no meu VPS?

Posso migrar meu site atual para um VPS CloudPanel da Hostinger?

Posso hospedar vários sites no CloudPanel?

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS na CloudPanel?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.