Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den CloudPanel Virtual Private Server Hosting-Diensten.

CloudPanel VPS-Hosting ist ein Service, mit dem Sie das Open-Source-Control-Panel auf Ihrem eigenen virtuellen Server hosten können. Sie haben die volle Kontrolle über die Konfiguration der Servereinstellungen, die Installation von Anwendungen, die einfache Verwaltung von Websites und E-Mail-Konten, die Erstellung von Backups und die Durchführung weiterer Serveradministrationsaufgaben.

CloudPanel also has a sleek and beginner-friendly interface. So, even if you have no technical knowledge, you can still maximize the power of VPS hosting without excessive training.

Unlike some control panels, CloudPanel is completely free to use. You just need to purchase one of our VPS plans, which starts at 4,99 €/month , and that’s the only thing you would need to pay for.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von CloudPanel?

To access the control panel, simply enter this URL: https://your-vps-ip:8443 on your web browser. Don’t forget to change your-vps-ip with the actual IP address of your VPS .

Kann ich meine bestehende Website zu Hostingers CloudPanel VPS migrieren?

Kann ich mehrere Websites auf CloudPanel hosten?