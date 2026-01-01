1-Klick OpenClaw: Ihr 24/7 KI-Assistent
Holen Sie sich OpenClaw mit nur einem Klick und automatisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben ohne Konfiguration und ohne versteckte Schritte.
Vorinstallierte KI-Credits
KI-Credits werden verwendet, um Anfragen an OpenClaw zu stellen. Sie müssen nicht auf Plattformen von Drittanbietern gehen, um KI-Credits einzurichten und aufzuladen, es befindet sich alles an einem Ort.
Einrichtung mit 1 Klick
OpenClaw lässt sich einfach installieren und ist damit ideal für Einsteiger.
Sicher und privat
OpenClaw wird in einer isolierten Docker-Umgebung gehostet, das heißt, Daten und Chatprotokolle liegen in Ihrer Hand.
Alles, was Sie brauchen, in einem Plan
OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereitstellen
OpenClaw mit 1 Klick installieren
Starten Sie Ihren Plan, und wir kümmern uns automatisch um die Einrichtung. Keine technische Erfahrung erforderlich.
Wählen, wo Sie chatten möchten
Verbinden Sie sich über Telegram oder WhatsApp und beginnen Sie in Sekunden das Gespräch mit Ihrem KI-Assistenten.
OpenClaw ist sofort einsatzbereit
Keine weitere Einrichtung erforderlich, Ihr OpenClaw KI-Assistent ist live und einsatzbereit.
Was können Sie mit OpenClaw erstellen?
Persönlicher Produktivitätsassistent
OpenClaw kann Aufgaben verwalten, Erinnerungen setzen, Konversationen zusammenfassen und Ihnen helfen, Ihren Zeitplan mit weniger manuellem Aufwand zu planen.
Vertriebsassistent
Bearbeiten Sie automatisch neue Anfragen, erfassen Sie Kontaktdaten und trennen Sie ernsthafte Interessenten von Gelegenheitsanfragen.
Programmierassistent
Schreiben, verbessern und debuggen Sie Code mithilfe von OpenClaw. Es erklärt Konzepte klar und deutlich und schlägt Verbesserungen vor, um die Entwicklung reibungsloser zu gestalten.
Recherche-Assistent
Nutzen Sie OpenClaw, um Informationen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und Optionen zu vergleichen. So können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, ohne stundenlange Recherchen anstellen zu müssen.
Planer für soziale Medien
Starten Sie nie wieder mit einer leeren Seite. Entwerfen Sie Beiträge, generieren Sie Ideen für Inhalte und planen Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan.
Support-Spezialist
Beantworten Sie häufige Kundenfragen und führen Sie Benutzer automatisch durch einfache Schritte. OpenClaw reduziert wiederkehrende Antworten und verbessert die Reaktionszeit.
OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern
Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?
1-Klick Einrichtung
Starten Sie OpenClaw sofort. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.
Vorinstallierte KI-Credits
KI-Assistenten verwenden Credits, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben sie bereits für Sie hinzugefügt, so dass Sie OpenClaw sofort nutzen können.
Standardmäßig privat und sicher
OpenClaw wird in einem privaten Tresor ausgeführt, sodass Ihre Daten und Chat-Protokolle privat bleiben.
Für Sie eingerichtet und getestet
Sie erhalten von Anfang an eine stabile, geprüfte Version von OpenClaw. Wir kümmern uns um Tests und Kompatibilität.
Läuft 24/7
Ihr OpenClaw-Assistent bleibt rund um die Uhr online und erledigt Aufgaben und Unterhaltungen, auch wenn Sie offline sind.
Ihre KI erhält ihren eigenen Posteingang
Anstatt Ihre persönliche E-Mail zu verwenden, können Sie ein separates OpenClaw-Postfach für mehr Sicherheit wählen.
OpenClaw bei Hostinger: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Brauche ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?
Ganz und gar nicht. 1-Klick OpenClaw ist für Leute gedacht, die sich noch nie mit einem Server befasst haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan aus, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist in Minuten einsatzbereit. Keine Programmierung, keine Befehlszeilen, keine komplizierten Dashboards.
Wie funktionieren KI-Credits, und muss ich externe Konten einrichten?
Ihre KI-Credits sind bereits integriert und können sofort verwendet werden. Anders als bei einer Standardinstallation von OpenClaw müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic einrichten, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr Credits benötigen, können Sie sie direkt über dasselbe Dashboard aufladen - so einfach ist das.
Bleiben meine Daten privat und sicher?
Ja, natürlich. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen isolierten Umgebung, Ihre Daten und Unterhaltungen sind also von anderen Nutzern völlig getrennt. Wir sperren jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern, und jede Instanz wird mit einem benutzerdefinierten, hochkomplexen Sicherheitsgateway geliefert, das standardmäßig generiert wird. Sie erhalten einen professionellen Schutz, ohne dass Sie selbst etwas konfigurieren müssen.
Was ist der Unterschied zwischen 1-Klick OpenClaw und dem Betrieb von OpenClaw auf einem VPS?
Mit einem VPS erhalten Sie vollständigen Root-Zugriff und totale Kontrolle über den Server – aber das bedeutet auch, dass Sie für die Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. Mit 1-Klick OpenClaw entfällt diese Komplexität. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – damit Sie sich ganz auf die Nutzung Ihres KI-Assistenten konzentrieren können, statt einen Server zu verwalten. Wenn Sie jedoch ein Entwickler sind und sich eine vollständige Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.
Was kann ich mit OpenClaw alles machen?
OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, auch wenn Ihr Laptop offline ist. Sie können ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbinden - einschließlich WhatsApp, Telegram, Slack und Discord - und ihn verwenden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Konversationen über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Betrachten Sie ihn als ein digitales Teammitglied, das niemals schläft und immer bereitsteht, um zu helfen.