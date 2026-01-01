BETA

1-Klick OpenClaw: Ihr 24/7 KI-Assistent

Holen Sie sich OpenClaw mit nur einem Klick und automatisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben ohne Konfiguration und ohne versteckte Schritte.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Vorinstallierte KI-Credits

KI-Credits werden verwendet, um Anfragen an OpenClaw zu stellen. Sie müssen nicht auf Plattformen von Drittanbietern gehen, um KI-Credits einzurichten und aufzuladen, es befindet sich alles an einem Ort.

Vorinstallierte KI-Credits

Einrichtung mit 1 Klick

OpenClaw lässt sich einfach installieren und ist damit ideal für Einsteiger.

Einrichtung mit 1 Klick
Sicher und privat

Sicher und privat

OpenClaw wird in einer isolierten Docker-Umgebung gehostet, das heißt, Daten und Chatprotokolle liegen in Ihrer Hand.

Alles, was Sie brauchen, in einem Plan

Starten Sie Ihren Plan und genießen Sie OpenClaw sofort mit allem, was Sie brauchen.
OpenClaw
Erhalten Sie 24 Monate für 143,76 € (regulärer Preis 479,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
19,99  €
70 % SPAREN
5,99  € /Mon.
OpenClaw
19,99  €
70 % SPAREN
5,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 143,76 € (regulärer Preis 479,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.
OpenClaw wurde automatisch installiert
Keine Maklergebühr
100% private Kontrolle
Alle Funktionen anzeigen
In Ihrem Plan enthalten
OpenClaw wurde automatisch installiert
Keine Maklergebühr
100% private Kontrolle
Eingebaute Sicherheit
Verwalten Sie Ihre KI-Agenten und Workflows visuell.
Nutzen Sie verschiedene KI-Modelle mit KI-Credits
WhatsApp- und Telegram-fähig
Eigener, sicherer Posteingang
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereitstellen

OpenClaw manuell einzurichten, kann Stunden dauern. Mit Hostinger können Sie sofort loslegen – Sie müssen nichts Neues lernen.

OpenClaw mit 1 Klick installieren

Starten Sie Ihren Plan, und wir kümmern uns automatisch um die Einrichtung. Keine technische Erfahrung erforderlich.

Wählen, wo Sie chatten möchten

Verbinden Sie sich über Telegram oder WhatsApp und beginnen Sie in Sekunden das Gespräch mit Ihrem KI-Assistenten.

OpenClaw ist sofort einsatzbereit

Keine weitere Einrichtung erforderlich, Ihr OpenClaw KI-Assistent ist live und einsatzbereit.

Was können Sie mit OpenClaw erstellen?

Persönlicher Produktivitätsassistent

OpenClaw kann Aufgaben verwalten, Erinnerungen setzen, Konversationen zusammenfassen und Ihnen helfen, Ihren Zeitplan mit weniger manuellem Aufwand zu planen.

Vertriebsassistent

Bearbeiten Sie automatisch neue Anfragen, erfassen Sie Kontaktdaten und trennen Sie ernsthafte Interessenten von Gelegenheitsanfragen.

Programmierassistent

Schreiben, verbessern und debuggen Sie Code mithilfe von OpenClaw. Es erklärt Konzepte klar und deutlich und schlägt Verbesserungen vor, um die Entwicklung reibungsloser zu gestalten.

Recherche-Assistent

Nutzen Sie OpenClaw, um Informationen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und Optionen zu vergleichen. So können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, ohne stundenlange Recherchen anstellen zu müssen.

Planer für soziale Medien

Starten Sie nie wieder mit einer leeren Seite. Entwerfen Sie Beiträge, generieren Sie Ideen für Inhalte und planen Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan.

Support-Spezialist

Beantworten Sie häufige Kundenfragen und führen Sie Benutzer automatisch durch einfache Schritte. OpenClaw reduziert wiederkehrende Antworten und verbessert die Reaktionszeit.

OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern

Was der Unterschied zwischen OpenClaw bei Hostinger und der Konkurrenz ist? Wir konzentrieren uns auf Einfachheit, damit Sie Ihren KI-Agenten in Sekunden nutzen können.
Hostinger
Andere Anbieter

Schnelle Bereitstellung

Sofort einsatzbereit.
Manuelle Installation und Einrichtung der Umgebung.

Technische Komplexität

Alles ist sofort einsatzbereit.
Erfordert API-Schlüssel und manuelle Konfiguration.

KI-Credits

Vorinstallierte KI-Credits inklusive.
Externe API-Konten erforderlich.

Agent-Verwaltung

Benutzerfreundliche visuelle Schnittstelle zur Verwaltung von KI-Agenten und Workflows.
Nein

Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?

1-Klick Einrichtung

Starten Sie OpenClaw sofort. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.

Vorinstallierte KI-Credits

KI-Assistenten verwenden Credits, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben sie bereits für Sie hinzugefügt, so dass Sie OpenClaw sofort nutzen können.

Standardmäßig privat und sicher

OpenClaw wird in einem privaten Tresor ausgeführt, sodass Ihre Daten und Chat-Protokolle privat bleiben.

Für Sie eingerichtet und getestet

Sie erhalten von Anfang an eine stabile, geprüfte Version von OpenClaw. Wir kümmern uns um Tests und Kompatibilität.

Läuft 24/7

Ihr OpenClaw-Assistent bleibt rund um die Uhr online und erledigt Aufgaben und Unterhaltungen, auch wenn Sie offline sind.

Ihre KI erhält ihren eigenen Posteingang

Anstatt Ihre persönliche E-Mail zu verwenden, können Sie ein separates OpenClaw-Postfach für mehr Sicherheit wählen.

Richten Sie Ihr OpenClaw noch heute ein

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.
Richten Sie Ihr OpenClaw noch heute ein

OpenClaw bei Hostinger: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem 1-Klick OpenClaw.

Brauche ich technische Kenntnisse, um OpenClaw einzurichten?

Ganz und gar nicht. 1-Klick OpenClaw ist für Leute gedacht, die sich noch nie mit einem Server befasst haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan aus, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist in Minuten einsatzbereit. Keine Programmierung, keine Befehlszeilen, keine komplizierten Dashboards.

Wie funktionieren KI-Credits, und muss ich externe Konten einrichten?

Ihre KI-Credits sind bereits integriert und können sofort verwendet werden. Anders als bei einer Standardinstallation von OpenClaw müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic einrichten, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr Credits benötigen, können Sie sie direkt über dasselbe Dashboard aufladen - so einfach ist das.

Bleiben meine Daten privat und sicher?

Ja, natürlich. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen isolierten Umgebung, Ihre Daten und Unterhaltungen sind also von anderen Nutzern völlig getrennt. Wir sperren jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern, und jede Instanz wird mit einem benutzerdefinierten, hochkomplexen Sicherheitsgateway geliefert, das standardmäßig generiert wird. Sie erhalten einen professionellen Schutz, ohne dass Sie selbst etwas konfigurieren müssen.

Was ist der Unterschied zwischen 1-Klick OpenClaw und dem Betrieb von OpenClaw auf einem VPS?

Mit einem VPS erhalten Sie vollständigen Root-Zugriff und totale Kontrolle über den Server – aber das bedeutet auch, dass Sie für die Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. Mit 1-Klick OpenClaw entfällt diese Komplexität. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – damit Sie sich ganz auf die Nutzung Ihres KI-Assistenten konzentrieren können, statt einen Server zu verwalten. Wenn Sie jedoch ein Entwickler sind und sich eine vollständige Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.

Was kann ich mit OpenClaw alles machen?

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, auch wenn Ihr Laptop offline ist. Sie können ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbinden - einschließlich WhatsApp, Telegram, Slack und Discord - und ihn verwenden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Konversationen über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Betrachten Sie ihn als ein digitales Teammitglied, das niemals schläft und immer bereitsteht, um zu helfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.