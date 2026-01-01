1-Klick OpenClaw: Ihr 24/7 KI-Assistent

Mit einem VPS erhalten Sie vollständigen Root-Zugriff und totale Kontrolle über den Server – aber das bedeutet auch, dass Sie für die Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. Mit 1-Klick OpenClaw entfällt diese Komplexität. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – damit Sie sich ganz auf die Nutzung Ihres KI-Assistenten konzentrieren können, statt einen Server zu verwalten. Wenn Sie jedoch ein Entwickler sind und sich eine vollständige Anpassung wünschen, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.