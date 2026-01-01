Up to 71% off

Arch Linux VPS hosting

Instant setup, infinite customization

Pick your perfect Arch Linux VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
Get complete control of your server

Arch Linux is a lightweight operating system with a DIY nature. This means you can choose any desktop environment and access any Arch Linux version, thanks to its rolling-release system.

Hosting Arch Linux on a VPS comes with even more perks – scalable and dedicated resources, instant setup, and full root access to configure the server.
Everything you need for your Arch Linux VPS

A server environment, fully optimized for your Arch Linux projects. Get ready-touse templates, industry-leading technology, and robust security tools.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Full control with a way out

Configure your Arch Linux VPS with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

Local development. Global reach

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Arch Linux VPS hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

Now, you can spend more time actually developing your project, and less time searching for which Linux command to use or browsing through Arch repositories. Simply prompt Kodee and get instant answers.
Arch Linux VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Arch Linux virtual private server hosting services.

What is Arch Linux hosting?

How to install Arch Linux on a VPS?

How does the rolling-release model benefit me?

Can I scale my plan later as my project grows?

What support options are available for Arch Linux VPS hosting?

