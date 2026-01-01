VPS Arch Linux.
Installation instantanée, personnalisation infinie
Prenez le contrôle total de votre serveur
Tout ce dont vous avez besoin pour votre VPS Arch Linux
Sécurité avancée
Détectez les fichiers malveillants grâce à un scanner de logiciels malveillants. Sécurisez votre serveur avec une protection DDoS et un pare-feu intégré. Contrôlez l'accessibilité de votre site web grâce à une adresse IP dédiée.
Performances exceptionnelles
Votre serveur fonctionnera avec des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe, et vous bénéficierez d'une infrastructure de 300 Mb/s adaptée à vos besoins. Si vous avez besoin de plus de ressources VPS, vous pouvez passer à une offre supérieure en quelques clics.
Contrôle total avec une issue de secours
Configurez votre VPS Arch Linux avec un accès root complet selon vos besoins. Avant toute modification importante, effectuez une sauvegarde manuelle gratuite. En cas de besoin, restaurez vos données à l'aide de la dernière sauvegarde automatique gratuite.
Hébergement VPS Arch Linux sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.