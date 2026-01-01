आर्क लिनक्स एक हल्का और लचीला लिनक्स वितरण है। यह सिस्टम प्रशासकों और अन्य अनुभवी डेवलपर्स के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है क्योंकि यह एक न्यूनतम आधार प्रणाली के साथ आता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने डेस्कटॉप वातावरण, विंडो मैनेजर और सॉफ़्टवेयर का चयन कर सकते हैं।

वहीं, आर्क लिनक्स होस्टिंग का अर्थ है अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी वेब होस्ट से सर्वर किराए पर लेना। होस्टिंगर वीपीएस होस्टिंग के साथ, आपको अपने स्वयं के सर्वर के लिए कई लाभ मिलेंगे - स्केलेबल संसाधन, त्वरित सेटअप, रूट एक्सेस और मैलवेयर स्कैनर और फ़ायरवॉल जैसी अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएँ।