New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें
Up to 71% off

Arch Linux VPS hosting

तुरंत सेटअप, असीमित अनुकूलन

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
आर्च लिनक्स हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपने सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करें

आर्क लिनक्स एक हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी डेस्कटॉप वातावरण चुन सकते हैं और आर्क लिनक्स के किसी भी संस्करण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोलिंग-रिलीज़ सिस्टम है।

वीपीएस पर आर्क लिनक्स को होस्ट करने से और भी कई फायदे मिलते हैं - स्केलेबल और डेडिकेटेड रिसोर्स, तुरंत सेटअप और सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूर्ण रूट एक्सेस।
आर्क लिनक्स 2

आपके आर्क लिनक्स वीपीएस के लिए आवश्यक सभी चीज़ें

आर्क लिनक्स प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से अनुकूलित सर्वर वातावरण। तैयार टेम्पलेट्स, उद्योग-अग्रणी तकनीक और मजबूत सुरक्षा उपकरण प्राप्त करें।

उन्नत सुरक्षा

मैलवेयर स्कैनर की मदद से किसी भी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल का पता लगाएं। डीडीओएस सुरक्षा और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल से अपने सर्वर को सुरक्षित करें। एक समर्पित आईपी पते के साथ अपनी वेबसाइट की पहुंच को नियंत्रित करें।

आर्क लिनक्स 3

बेहतरीन प्रदर्शन

आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज पर चलेगा, और आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए 300 Mb/s का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यदि आपको अधिक VPS संसाधनों की आवश्यकता हो, तो कुछ ही क्लिक में कभी भी अपग्रेड करें।

आर्क लिनक्स 4

पूर्ण नियंत्रण, साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी।

अपनी इच्छानुसार अपने आर्क लिनक्स वीपीएस को पूर्ण रूट एक्सेस के साथ कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।

आर्क लिनक्स 5

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय विकास। वैश्विक पहुंच।

अपने दर्शकों के सबसे नज़दीकी सर्वर का चयन करके लोडिंग स्पीड बढ़ाएँ। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Image

आप जिस आर्क लिनक्स वीपीएस होस्टिंग पर भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

कोडी के साथ बेहतर तरीके से काम करें

कोडी – आपका मित्रवत एआई सहायक – वीपीएस से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ मौजूद है।

अब आप अपना ज़्यादा समय अपने प्रोजेक्ट को विकसित करने में लगा सकते हैं, और Linux कमांड खोजने या Arch रिपॉज़िटरी में ब्राउज़ करने में कम समय बर्बाद कर सकते हैं। बस Kodee से संपर्क करें और तुरंत जवाब पाएं।
आर्क लिनक्स 6

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

आर्क लिनक्स वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आर्क लिनक्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

आर्क लिनक्स होस्टिंग क्या है?

वीपीएस पर आर्क लिनक्स कैसे इंस्टॉल करें?

रोलिंग-रिलीज़ मॉडल से मुझे क्या लाभ होगा?

क्या मैं अपने प्रोजेक्ट के बढ़ने के साथ-साथ अपनी योजना में बदलाव कर सकता हूँ?

आर्क लिनक्स वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।