Arch Linux VPS hosting
तुरंत सेटअप, असीमित अनुकूलन
अपने सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करें
आपके आर्क लिनक्स वीपीएस के लिए आवश्यक सभी चीज़ें
उन्नत सुरक्षा
मैलवेयर स्कैनर की मदद से किसी भी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल का पता लगाएं। डीडीओएस सुरक्षा और अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल से अपने सर्वर को सुरक्षित करें। एक समर्पित आईपी पते के साथ अपनी वेबसाइट की पहुंच को नियंत्रित करें।
बेहतरीन प्रदर्शन
आपका सर्वर AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज पर चलेगा, और आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए 300 Mb/s का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यदि आपको अधिक VPS संसाधनों की आवश्यकता हो, तो कुछ ही क्लिक में कभी भी अपग्रेड करें।
पूर्ण नियंत्रण, साथ ही बाहर निकलने का रास्ता भी।
अपनी इच्छानुसार अपने आर्क लिनक्स वीपीएस को पूर्ण रूट एक्सेस के साथ कॉन्फ़िगर करें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, एक निःशुल्क मैन्युअल स्नैपशॉट लें। यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम निःशुल्क स्वचालित बैकअप का उपयोग करके अपना डेटा पुनर्स्थापित करें।
आप जिस आर्क लिनक्स वीपीएस होस्टिंग पर भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।