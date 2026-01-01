Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden
Bis zu 67% Rabatt auf

Arch Linux VPS-Hosting

Sofort einsatzbereit, unendliche Anpassungsmöglichkeiten

Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Arch Linux Held

Neujahrs-Sale: Jetzt den Schritt wagen

64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Erhalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Server.

Arch Linux ist ein schlankes Betriebssystem mit einem flexiblen Anpassungskonzept. Dank des Rolling-Release-Systems können Sie jede beliebige Desktop-Umgebung wählen und auf jede beliebige Arch-Linux-Version zugreifen.

Das Hosting von Arch Linux auf einem VPS bietet noch mehr Vorteile – skalierbare und dedizierte Ressourcen, sofortige Einrichtung und voller Root-Zugriff zur Konfiguration des Servers.
Arch Linux 2

Alles, was Sie für Ihren Arch Linux VPS benötigen

Eine Serverumgebung, vollständig optimiert für Ihre Arch-Linux-Projekte. Profitieren Sie von sofort einsatzbereiten Vorlagen, branchenführender Technologie und robusten Sicherheitstools.

Erweiterte Sicherheit

Erkennen Sie schädliche Dateien mit einem Malware-Scanner. Schützen Sie Ihren Server mit DDoS-Schutz und einer integrierten Firewall. Kontrollieren Sie die Erreichbarkeit Ihrer Website mit einer dedizierten IP-Adresse.

Arch Linux 3

Erstklassige Leistung

Ihr Server wird mit AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher ausgestattet sein und Ihnen eine Infrastruktur mit 300 Mbit/s bieten, die Ihren Anforderungen gerecht wird. Sollten Sie mehr VPS-Ressourcen benötigen, können Sie jederzeit mit wenigen Klicks upgraden.

Arch Linux 4

Volle Kontrolle mit einem Ausweg

Konfigurieren Sie Ihren Arch Linux VPS mit vollem Root-Zugriff nach Ihren Wünschen. Erstellen Sie vor größeren Änderungen einen kostenlosen manuellen Snapshot. Stellen Sie Ihre Daten gegebenenfalls mit dem neuesten kostenlosen automatischen Backup wieder her.

Arch Linux 5

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokale Entwicklung. Globale Reichweite.

Beschleunigen Sie die Ladezeiten, indem Sie einen Serverstandort wählen, der möglichst nah an Ihrer Zielgruppe liegt. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Image

Arch Linux VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Arbeiten Sie intelligenter mit Kodee

Kodee – Ihr freundlicher KI-Assistent – hilft Ihnen bei allen Fragen rund um VPS.

Jetzt können Sie mehr Zeit in die eigentliche Entwicklung Ihres Projekts investieren und weniger Zeit mit der Suche nach dem richtigen Linux-Befehl oder dem Durchsuchen von Arch-Repositories verbringen. Geben Sie einfach Kodee ein und erhalten Sie sofort Antworten.
Arch Linux 6

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zu Arch Linux VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Arch Linux Virtual Private Server Hosting-Diensten.

Was ist Arch Linux Hosting?

Wie installiere ich Arch Linux auf einem VPS?

Welchen Vorteil bietet mir das Modell der schrittweisen Veröffentlichung?

Kann ich meinen Plan später anpassen, wenn mein Projekt wächst?

Welche Supportoptionen stehen für Arch Linux VPS-Hosting zur Verfügung?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.