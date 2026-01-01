71% পর্যন্ত ছাড়

Supabase VPS হোস্টিং

সহজ ব্যাকএন্ড। নিরাপদ অবকাঠামো

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস অটো ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
সুপাবেস হিরো

Pick your perfect Supabase VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Docker integration
Free .cloud domain for 1 year
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Docker integration
Free .cloud domain for 1 year

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

আপনার নিজস্ব সার্ভারে Supabase হোস্ট করুন

Supabase হল একটি ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড-অ্যাজ-এ-সার্ভিস (BaaS) প্ল্যাটফর্ম, যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং স্কেল করার জন্য আদর্শ। এটি একটি PostgreSQL ডাটাবেস, অন্তর্নির্মিত প্রমাণীকরণ, রিয়েল-টাইম সাবস্ক্রিপশন এবং আরও অনেক কিছুর সাথে আসে।

আপনি যদি একটি স্ব-হোস্টেড Supabase সংস্করণ ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি আমাদের VPS হোস্টিং দিয়ে সার্ভারটিকে যত খুশি কাস্টমাইজ করতে পারেন।
সুপাবেস ১

Supabase VPS এর জন্য অপ্টিমাইজড অবকাঠামো। ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

সুপাবেসের চিত্তাকর্ষক কার্যকারিতা, সহজ ব্যাকএন্ড এবং ওপেন-সোর্স টুলগুলিকে একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং দ্রুত VPS হোস্টিং পরিকাঠামোর সাথে একত্রিত করুন।

অতিরিক্ত নিরাপত্তা

DDoS সুরক্ষা, ম্যালওয়্যার সনাক্তকরণ এবং একটি ডেডিকেটেড IP ঠিকানা উপভোগ করুন - এই সবই কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, আপনি স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এবং একটি স্ন্যাপশট পাবেন।

সুপাবেস ২

সহজ স্থাপনা

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার নিজস্ব অবকাঠামো তৈরি শুরু করুন। উবুন্টু ২২.০৪ ৬৪বিট এবং সুপাবেস টেমপ্লেটের সাহায্যে, আপনি কয়েকটি ক্লিকেই সবকিছু সেট আপ হয়ে যাবেন।

সুপাবেস ৩

শক্তিশালী কর্মক্ষমতা

আপনার প্রয়োজনের জন্য AMD EPYC প্রসেসর এবং 300 Mb/s নেটওয়ার্ক অবকাঠামো সহ NVMe SSD স্টোরেজ পান। যদি আপনার আরও রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি যেকোনো সময় এগুলি যোগ করতে পারেন।

সুপাবেস ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

স্থানীয়ভাবে চালু করুন। বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি করুন

আপনার দর্শকদের বসবাসের স্থানের যতটা সম্ভব কাছাকাছি একটি সার্ভার অবস্থান বেছে নিয়ে লোডিং গতি বাড়ান। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।

Image

সুপাবেস হোস্টিং যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার Supabase VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত Supabase VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

সুপাবেস ৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

সুপাবেস ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Supabase ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

সুপাবেস ভিপিএস হোস্টিং কী?

আমি কিভাবে VPS-এ Supabase স্থাপন করব?

সুপাবেস হোস্টিং কি স্কেলেবল?

VPS-এ Supabase-এর ব্যাকআপ এবং ডেটা পুনরুদ্ধার কীভাবে পরিচালনা করব?

আমি কি আমার বিদ্যমান সুপাবেস প্রকল্পটি হোস্টিংগার ভিপিএসে স্থানান্তর করতে পারি?

সুপাবেস হোস্টিংয়ের জন্য আপনি কোন কোন সহায়তা বিকল্পগুলি অফার করেন?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।