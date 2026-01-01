Supabase VPS hosting
सरल बैकएंड। सुरक्षित बुनियादी ढांचा।
Supabase को अपने सर्वर पर होस्ट करें
सुपाबेस वीपीएस के लिए अनुकूलित बुनियादी ढांचा। उपयोग के लिए तैयार।
अतिरिक्त सुरक्षा
डीडीओएस सुरक्षा, मैलवेयर पहचान और एक समर्पित आईपी एड्रेस का आनंद लें – ये सभी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल हैं। साथ ही, आपको स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और एक स्नैपशॉट भी मिलेगा।
आसान तैनाती
अब तुरंत अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू करें। Ubuntu 22.04 64bit और Supabase टेम्पलेट के साथ, आप कुछ ही क्लिक में सब कुछ सेट अप कर लेंगे।
दमदार प्रदर्शन
अपनी आवश्यकताओं के लिए AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज के साथ 300 Mb/s नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करें। यदि आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो, तो आप उन्हें कभी भी जोड़ सकते हैं।
सुपाबेस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।