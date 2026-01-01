सुपाबेस एक ओपन-सोर्स बैकएंड-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म है, जिसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, रीयल-टाइम चैट एप्लिकेशन, डेटा-संचालित डैशबोर्ड, सहयोगी उपकरण, मोबाइल ऐप और अन्य जैसे प्रोजेक्ट बनाने और उनका विस्तार करने में आपकी मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वहीं, सुपाबेस वीपीएस होस्टिंग का अर्थ है प्लेटफॉर्म को अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर स्वयं होस्ट करना। इससे आपके व्यवसाय के लिए कई अवसर खुलते हैं – आप पूर्ण रूट एक्सेस के साथ सर्वर सेटिंग्स को अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकते हैं, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर जैसे उन्नत सुरक्षा उपायों का लाभ उठा सकते हैं जो दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों का पता लगाकर उन्हें हटाते हैं, और जैसे-जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है, आपको अधिक संसाधन मिलते हैं।