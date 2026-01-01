New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Supabase VPS hosting

सरल बैकएंड। सुरक्षित बुनियादी ढांचा।

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
सुपाबेस हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Docker integration
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Supabase को अपने सर्वर पर होस्ट करें

सुपाबेस एक ओपन-सोर्स बैकएंड-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म है, जो आपके एप्लिकेशन बनाने और उन्हें स्केल करने के लिए आदर्श है। इसमें PostgreSQL डेटाबेस, अंतर्निहित प्रमाणीकरण, रीयल-टाइम सब्सक्रिप्शन और बहुत कुछ शामिल है।

यदि आप सेल्फ-होस्टेड सुपाबेस वर्जन का उपयोग करते हैं, तो आप हमारी वीपीएस होस्टिंग के साथ सर्वर को अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
सुपाबेस 1

सुपाबेस वीपीएस के लिए अनुकूलित बुनियादी ढांचा। उपयोग के लिए तैयार।

सुपाबेस की प्रभावशाली कार्यक्षमता, आसान बैकएंड और ओपन-सोर्स टूल्स को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और तेज वीपीएस होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाएं।

अतिरिक्त सुरक्षा

डीडीओएस सुरक्षा, मैलवेयर पहचान और एक समर्पित आईपी एड्रेस का आनंद लें – ये सभी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल हैं। साथ ही, आपको स्वचालित साप्ताहिक बैकअप और एक स्नैपशॉट भी मिलेगा।

सुपाबेस 2

आसान तैनाती

अब तुरंत अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू करें। Ubuntu 22.04 64bit और Supabase टेम्पलेट के साथ, आप कुछ ही क्लिक में सब कुछ सेट अप कर लेंगे।

सुपाबेस 3

दमदार प्रदर्शन

अपनी आवश्यकताओं के लिए AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज के साथ 300 Mb/s नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करें। यदि आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो, तो आप उन्हें कभी भी जोड़ सकते हैं।

सुपाबेस 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपने दर्शकों के निवास स्थान के जितना संभव हो सके निकटतम सर्वर स्थान चुनकर लोडिंग गति बढ़ाएँ। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं।

Image

सुपाबेस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI की मदद से अपने Supabase VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित Supabase VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा सक्रिय रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

सुपाबेस 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

सुपाबेस वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुपाबेस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

सुपाबेस वीपीएस होस्टिंग क्या है?

मैं VPS पर Supabase को कैसे डिप्लॉय करूँ?

क्या सुपाबेस होस्टिंग स्केलेबल है?

मैं वीपीएस पर सुपाबेस के बैकअप और डेटा रिकवरी को कैसे मैनेज करूं?

क्या मैं अपने मौजूदा Supabase प्रोजेक्ट को Hostinger VPS पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

आप सुपाबेस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प प्रदान करते हैं?

