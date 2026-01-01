Gerencie seu VPS Supabase com IA.

O VPS Supabase com gerenciamento por IA simplifica a administração do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar o firewall ou gerenciar dados, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações confiáveis do servidor.