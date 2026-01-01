Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Supabase VPS hosting

Backend simples. Infraestrutura segura.

Cópias de segurança semanais automáticas gratuitas VPS gerenciado por IA Scanner automático de malware
R$  27,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
KVM 1
R$  69,99
R$  27,99 /mês
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
57% OFF
KVM 2
R$  89,99
R$  38,99 /mês
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
66% OFF
KVM 4
R$  159,99
R$  54,99 /mês
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% OFF
KVM 8
R$  329,99
R$  109,99 /mês
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
KVM 1
KVM 2
KVM 4
KVM 8
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Docker integration
Free .cloud domain for 1 year
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Hospede o Supabase em seu próprio servidor.

Supabase é uma plataforma de backend como serviço (BaaS) de código aberto, ideal para criar e escalar suas aplicações. Ela inclui um banco de dados PostgreSQL, autenticação integrada, assinaturas em tempo real e muito mais.

Se você utiliza uma versão auto-hospedada do Supabase, pode personalizar o servidor o quanto quiser com nossa hospedagem VPS.
Infraestrutura otimizada para Supabase VPS. Pronta para uso.

Combine a impressionante funcionalidade, o backend intuitivo e as ferramentas de código aberto do Supabase com uma infraestrutura de hospedagem VPS segura, confiável e veloz.

Segurança adicional

Desfrute de proteção contra DDoS, detecção de malware e um endereço IP dedicado – tudo incluído sem custo adicional. Além disso, você receberá backups semanais automáticos e um snapshot.

Implantação fácil

Comece a desenvolver sua própria infraestrutura instantaneamente. Com o Ubuntu 22.04 64 bits e o modelo Supabase, você terá tudo pronto em poucos cliques.

Desempenho poderoso

Obtenha processadores AMD EPYC e armazenamento SSD NVMe com uma infraestrutura de rede de 300 Mb/s para atender às suas necessidades. Se precisar de mais recursos, você pode adicioná-los a qualquer momento.

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Lance localmente. Expanda globalmente.

Aumente a velocidade de carregamento escolhendo um servidor localizado o mais próximo possível de onde seu público está. Temos data centers na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.

Hospedagem Supabase em que você pode confiar.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Gerencie seu VPS Supabase com IA.

O VPS Supabase com gerenciamento por IA simplifica a administração do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar o firewall ou gerenciar dados, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações confiáveis do servidor.

superbase 5

Perguntas frequentes sobre o VPS Supabase

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) da Supabase.

O que é hospedagem VPS da Supabase?

Como faço para instalar o Supabase em um VPS?

A hospedagem da Supabase é escalável?

Como faço para gerenciar backups e recuperação de dados do Supabase em um VPS?

Posso migrar meu projeto Supabase existente para um VPS da Hostinger?

Quais opções de suporte vocês oferecem para hospedagem Supabase?

