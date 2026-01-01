Hébergement VPS Supabase

Supabase est une plateforme backend-as-a-service (BaaS) open source conçue pour vous aider à créer et à faire évoluer vos projets, tels que des sites e-commerce, des applications de chat en temps réel, des tableaux de bord basés sur les données, des outils collaboratifs, des applications mobiles, et bien plus encore.

L'hébergement VPS de Supabase vous permet d'héberger vous-même la plateforme sur votre serveur privé virtuel. Cette solution offre de nombreux avantages pour votre entreprise : vous pouvez modifier les paramètres du serveur à votre guise grâce à un accès root complet, bénéficier de mesures de sécurité avancées comme un pare-feu intégré et un scanner de logiciels malveillants pour détecter et supprimer les fichiers malveillants, et obtenir davantage de ressources à mesure que votre projet se développe.