-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Hébergez Supabase sur votre propre serveur

Supabase est une plateforme backend-as-a-service (BaaS) open source, idéale pour créer et faire évoluer vos applications. Elle inclut une base de données PostgreSQL, une authentification intégrée, des abonnements en temps réel, et bien plus encore.

Si vous utilisez une version Supabase auto-hébergée, vous pouvez personnaliser le serveur autant que vous le souhaitez grâce à notre hébergement VPS.
supabase 1

Infrastructure optimisée pour VPS Supabase. Prête à l'emploi.

Combinez les fonctionnalités impressionnantes de Supabase, son interface d'administration simple et ses outils open source, avec une infrastructure d'hébergement VPS sécurisée, fiable et rapide.

Sécurité renforcée

Bénéficiez d'une protection DDoS, de la détection de logiciels malveillants et d'une adresse IP dédiée, le tout sans frais supplémentaires. De plus, vous recevrez des sauvegardes automatiques hebdomadaires et un instantané de votre système.

supabase 2

Déploiement facile

Développez votre propre infrastructure instantanément. Avec Ubuntu 22.04 64 bits et le modèle Supabase, tout sera opérationnel en quelques clics.

supabase 3

Performances puissantes

Bénéficiez de processeurs AMD EPYC et d'un stockage SSD NVMe avec une infrastructure réseau de 300 Mb/s adaptée à vos besoins. Si vous avez besoin de plus de ressources, vous pouvez en ajouter à tout moment.

supabase 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Optimisez la vitesse de chargement en choisissant un serveur situé au plus près de votre public. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Image

L'hébergement Supabase sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Gérez votre VPS Supabase avec l'IA

Supabase VPS, géré par IA, simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement en toute simplicité grâce à des conversations naturelles dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et disponible sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes vos tâches d'administration VPS. Qu'il s'agisse de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples requêtes en opérations serveur fiables.

supabase 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS Supabase

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Supabase.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Supabase ?

Comment déployer Supabase sur un VPS ?

L'hébergement Supabase est-il évolutif ?

Comment gérer les sauvegardes et la récupération des données pour Supabase sur un VPS ?

Puis-je migrer mon projet Supabase existant vers un VPS Hostinger ?

Quelles options de support proposez-vous pour l'hébergement Supabase ?

