উবুন্টু ভিপিএস হোস্টিং

অসাধারণভাবে সহজ, অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস অটো ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
উবুন্টু

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

সহজেই ব্যবহারযোগ্য অপারেটিং সিস্টেম

উবুন্টুর বিশাল কমিউনিটি সাপোর্ট, বিস্তৃত টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরি এবং শক্তিশালী নিরাপত্তার মাধ্যমে চাপমুক্ত ডেভেলপমেন্ট উপভোগ করুন। সবচেয়ে ভালো দিক কি? এটি ইনস্টল করা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

এছাড়াও, আপনি আমাদের AI সহকারীর সাহায্যে দ্রুত প্রকল্পগুলি স্থাপন করতে পারেন - কেবল আপনার প্রম্পটটি প্রবেশ করান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সহায়ক উত্তর বা সঠিক কোড স্নিপেট পান।
উবুন্টু ১

উচ্চ কর্মক্ষমতা, কম বিলম্বিতা

সর্বশেষ প্রযুক্তি দ্বারা চালিত আমাদের উচ্চ-গতির উবুন্টু ভিপিএস হোস্টিংয়ের সাথে আরও ভাল পারফরম্যান্সের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

আপনার উবুন্টু সার্ভারকে কাস্টমাইজ এবং স্কেল করার জন্য সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস পান - যেকোনো আকারের প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত।

উবুন্টু ২

গতির জন্য তৈরি

দ্রুত হোস্টিং পরিবেশের জন্য NVMe SSD স্টোরেজ, AMD EPYC প্রসেসর এবং KVM প্রযুক্তি ব্যবহার করুন।

উবুন্টু ৩

দৃঢ় নিরাপত্তা

একটি অন্তর্নির্মিত ফায়ারওয়াল, একটি ওয়াংগার্ড ট্র্যাফিক ফিল্টার এবং একটি ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা বজায় রাখুন।

উবুন্টু ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

বিশ্বব্যাপী উবুন্টু ভিপিএস সার্ভার

বিশ্বব্যাপী আপনার দর্শকদের সাথে সংযুক্ত হন - আমাদের ডেটা সেন্টারগুলি এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে অবস্থিত।

শীর্ষস্থানীয় ভিপিএস হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

এআই দিয়ে আপনার উবুন্টু ভিপিএস পরিচালনা করুন

এআই-পরিচালিত উবুন্টু ভিপিএস সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এআই এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত ভিপিএস পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, এআই এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

উবুন্টু ৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

উবুন্টু ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

উবুন্টু ভিপিএস হোস্টিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

উবুন্টু ভিপিএস কী?

উবুন্টু ভিপিএস হোস্টিংয়ের খরচ কত?

VPS-এ উবুন্টু কিভাবে ইনস্টল করবেন?

উবুন্টু কি সার্ভার হোস্টিংয়ের জন্য ভালো?

উবুন্টু হোস্টিং-এ কীভাবে ওয়েবসাইট হোস্ট করবেন?

উবুন্টু সার্ভারে কর্মক্ষমতা সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি কি কোন সরঞ্জাম অফার করেন?

