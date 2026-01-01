Ubuntu VPS

Nachdem Sie unseren Ubuntu-Hosting-Plan gekauft haben, installieren Sie eine der verfügbaren Ubuntu-Vorlagen und verbinden Sie sie mit Ihrem VPS über einen Secure Shell (SSH)-Client herstellen. Finden Sie Ihre SSH-Details unter hPanel → VPS, wählen Sie Ihren Server und navigieren Sie zu Übersicht → SSH-Zugang.

Alternativ können Sie unser Browser-Terminal verwenden, das Sie auf der Seite VPS → Übersicht finden. Melden Sie sich bei Ihrem Server mit dem Root-Benutzerkonto und dem Passwort an, das Sie beim Onboarding festgelegt haben. Nach erfolgreicher Installation können Sie mit der Verwaltung des Webservers beginnen.

Wenn Sie nicht weiterkommen, wenden Sie sich einfach an unseren KI-Assistenten oder lesen Sie unseren umfassenden Leitfaden für das Hosten einer Website mit VPS.