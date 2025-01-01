Jusqu'à 67 % de réduction sur l'
hébergement Ubuntu
Remarquablement simple, extrêmement personnalisable
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$ 6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Achetez votre service d'hébergement Ubuntu
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
-65 %
KVM 1
CA$ 6.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-65 %
KVM 2
CA$ 8.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 18.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$ 13.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 34.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$ 27.99 /mois
Renouvellement au prix de CA$ 69.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Système d'exploitation facile à utiliser
Enjoy stress-free development with Ubuntu's large community support, comprehensive tutorials, libraries, and robust security. The best part? It's completely free to install.En plus, vous pouvez déployer des projets plus rapidement grâce à notre assistant IA - il vous suffit de saisir votre demande pour obtenir des réponses utiles ou des extraits de code précis en un rien de temps.
Haute performance, faible latence
Bénéficiez de meilleures performances avec notre hébergement VPS Ubuntu haute vitesse, alimenté par les dernières technologies.
Contrôle completObtenez un accès root complet pour personnaliser et faire évoluer votre serveur Ubuntu - adapté aux projets de toute taille.
Conçu pour être rapideTirez parti du stockage SSD NVMe, des processeurs AMD EPYC et de la technologie KVM pour un environnement d'hébergement rapide.
Une sécurité robusteMaintain rock-solid security with a built-in firewall, a Wanguard traffic filter, and a malware scanner.
Pourquoi choisir un VPS Ubuntu ?
Avec un accès root complet, des configurations matérielles puissantes et une adresse IP dédiée, notre VPS Ubuntu est parfait pour tout projet exigeant vitesse, fiabilité et compatibilité sans faille.Déployez instantanément plusieurs sites web, applications et autres projets grâce à notre programme d'installation en un clic et à nos templates d'OS, notamment Ubuntu avec ASP.NET, WordPress, Joomla et Node.js.
Plate-forme d'hébergement VPS de référence
Serveurs VPS Ubuntu dans le monde entier
Connectez-vous à votre public dans le monde entier - nos data centers sont situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
FAQ sur le VPS Ubuntu
Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Ubuntu.