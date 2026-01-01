Ubuntu VPS होस्टिंग के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Hostinger में, हम KVM वर्चुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा Ubuntu VPS अधिक ट्रैफिक वाली वेबसाइटों, ईमेल सिस्टम, एप्लिकेशन, डेटाबेस और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने के लिए उपयुक्त है, जिन्हें अधिक सर्वर संसाधनों की आवश्यकता होती है।

Ubuntu VPS एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग है जो Ubuntu पर चलती है। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित यह ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआती और डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय है, और दुनिया भर में 4 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर रहे हैं।

Once your project grows, you can easily scale to a higher plan via our VPS control panel.

Each plan also comes with weekly backups and a real-time snapshot to keep your data secure.

Our best-selling package, KVM 2, provides 2 vCPU cores, 8 GB of RAM, and 100 GB of NVMe SSD storage – perfect for medium-sized websites and apps.

Simply choose one that meets your needs and budget best. But no need to stress over it – we offer a 30-day money-back guarantee to ensure your investment is risk-free.

It depends on your chosen hosting provider. At Hostinger, we offer powerful KVM VPS hosting plans with affordable prices:

Locate the Change Your Operating System section, select Applications , and install your preferred Ubuntu template. You can find the full list on our VPS operating system support page .

First things first, you need to purchase one of our VPS hosting plans. After that, access your hPanel account and head to VPS at the top menu. Then, select your VPS plan and navigate to OS & Panel → Operating System .

क्या सर्वर होस्टिंग के लिए उबंटू अच्छा विकल्प है?