Ubuntu VPS hosting

बेहद सरल, अत्यधिक अनुकूलनीय

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
उबंटू

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Full Root Access
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

उपयोग में आसान ऑपरेटिंग सिस्टम

उबंटू के विशाल सामुदायिक समर्थन, व्यापक ट्यूटोरियल, लाइब्रेरी और मजबूत सुरक्षा के साथ तनावमुक्त विकास का आनंद लें। सबसे अच्छी बात? इसे इंस्टॉल करना पूरी तरह से मुफ्त है।

इसके अलावा, आप हमारे एआई असिस्टेंट की मदद से प्रोजेक्ट्स को तेजी से डिप्लॉय कर सकते हैं – बस अपना प्रॉम्प्ट दर्ज करें और कुछ ही समय में उपयोगी उत्तर या सटीक कोड स्निपेट प्राप्त करें।
उबंटू 1

उच्च प्रदर्शन, कम विलंबता

नवीनतम तकनीक द्वारा संचालित हमारी हाई-स्पीड उबंटू वीपीएस होस्टिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करें।

पूर्ण नियंत्रण

अपने उबंटू सर्वर को कस्टमाइज़ और स्केल करने के लिए पूर्ण रूट एक्सेस प्राप्त करें - यह किसी भी आकार की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है।

उबंटू 2

गति के लिए निर्मित

तेज़ होस्टिंग वातावरण के लिए NVMe SSD स्टोरेज, AMD EPYC प्रोसेसर और KVM तकनीक का लाभ उठाएं।

उबंटू 3

ठोस सुरक्षा

अंतर्निर्मित फ़ायरवॉल, वांगार्ड ट्रैफ़िक फ़िल्टर और मैलवेयर स्कैनर के साथ बेजोड़ सुरक्षा बनाए रखें।

उबंटू 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

दुनिया भर में उबंटू वीपीएस सर्वर

अपने दर्शकों से वैश्विक स्तर पर जुड़ें – हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।

Image

सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाला वीपीएस होस्टिंग प्लेटफॉर्म

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

एआई की मदद से अपने उबंटू वीपीएस को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित Ubuntu VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

उबंटू 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

उबंटू वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ubuntu VPS होस्टिंग के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Ubuntu VPS क्या है?

Ubuntu VPS होस्टिंग की कीमत कितनी है?

वीपीएस पर उबंटू कैसे स्थापित करें?

क्या सर्वर होस्टिंग के लिए उबंटू अच्छा विकल्प है?

आप उबंटू होस्टिंग पर वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं?

क्या आप उबंटू सर्वर पर प्रदर्शन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं?

