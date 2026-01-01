hébergement Ubuntu

Le VPS Ubuntu est un hébergement de serveur privé virtuel qui fonctionne sous Ubuntu. Construit sur le système d'exploitation Linux, cet OS open-source est populaire parmi les débutants et les développeurs, alimentant plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde.

Chez Hostinger, nous utilisons la technologie de virtualisation KVM, rendant notre VPS Ubuntu adapté pour l'hébergement de sites web à fort trafic, de systèmes d'email, d'applications, de bases de données et de projets en ligne qui nécessitent plus de ressources serveur.