Jusqu'à 67 % de réduction sur l'

hébergement Ubuntu

Remarquablement simple, extrêmement personnalisable

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
Analyseur automatique de logiciels malveillants
CHF  4.69 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Ubuntu

Achetez votre service d'hébergement Ubuntu

-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
CHF  4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF  6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF  9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF  18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Full Root Access
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Full Root Access
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Système d'exploitation facile à utiliser

Enjoy stress-free development with Ubuntu's large community support, comprehensive tutorials, libraries, and robust security. The best part? It's completely free to install.

En plus, vous pouvez déployer des projets plus rapidement grâce à notre assistant IA - il vous suffit de saisir votre demande pour obtenir des réponses utiles ou des extraits de code précis en un rien de temps.
Ubuntu 1

Haute performance, faible latence

Bénéficiez de meilleures performances avec notre hébergement VPS Ubuntu haute vitesse, alimenté par les dernières technologies.

Contrôle complet

Obtenez un accès root complet pour personnaliser et faire évoluer votre serveur Ubuntu - adapté aux projets de toute taille.

Ubuntu 2

Conçu pour être rapide

Tirez parti du stockage SSD NVMe, des processeurs AMD EPYC et de la technologie KVM pour un environnement d'hébergement rapide.

Ubuntu 3

Une sécurité robuste

Bénéficiez d'une sécurité à toute épreuve grâce à un pare-feu intégré, un filtre de trafic Wanguard et un scanner de logiciels malveillants.

Ubuntu 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Serveurs VPS Ubuntu dans le monde entier

Connectez-vous à votre public dans le monde entier - nos data centers sont situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Image

Plate-forme d'hébergement VPS de référence

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Pourquoi choisir un VPS Ubuntu ?

Avec un accès root complet, des configurations matérielles puissantes et une adresse IP dédiée, notre VPS Ubuntu est parfait pour tout projet exigeant vitesse, fiabilité et compatibilité sans faille.

Ubuntu 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur le VPS Ubuntu

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Ubuntu.

Qu'est-ce qu'un VPS Ubuntu ?

Combien coûte l’hébergement VPS Ubuntu ?

Comment installer Ubuntu sur un VPS ?

Ubuntu est-il bon pour l’hébergement de serveur ?

Comment héberger un site web sur un hébergement Ubuntu ?

Proposez-vous des outils pour résoudre les problèmes de performance sur le serveur Ubuntu ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.