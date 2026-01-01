Up to 71% off

Appwrite VPS hosting

Create more apps. Write less code

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
appwrite hero

Pick your Appwrite VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

Build instantly. Scale effortlessly

Set up your backend instantly with our one-click Appwrite VPS template. Build, deploy, and scale your web or mobile apps easily using Appwrite’s user-friendly dashboard and development tools.

appwrite 1

Why run Appwrite on our VPS?

Deploy your online projects in an environment optimized for Appwrite's scalability and security.

Easy to start

Get started quickly – simply choose a VPS hosting plan and install the Appwrite template during onboarding.

appwrite 2

Easy to configure

Customize the server settings, create a custom firewall, and add domain names. All in one intuitive control panel.

appwrite 3

Easy to scale

Easily upgrade your plan in a few clicks, and enjoy even more CPU, RAM, and disk space whenever you want.

appwrite 4

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

Launch locally. Grow globally

Boost loading speed by choosing a server location as close as possible to where your audience lives. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Image

Appwrite hosting you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

Kodee makes everything easy

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help, every click of the way.

Now, you can spend more time doing what you love, and less time reading support pages.
appwrite 5

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

Appwrite VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Appwrite virtual private server hosting services.

What is Appwrite VPS hosting?

How do I install Appwrite on my VPS?

What are the system requirements for running Appwrite on a VPS?

Is Appwrite better than Firebase?

How secure is Appwrite?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।