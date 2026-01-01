Was ist Appwrite VPS-Hosting?

Appwrite ist eine Open-Source-Backend-as-a-Service-Plattform (BaaS), die Sie auf Ihrem eigenen Server und Netzwerk hosten können. Da Self-Hosting jedoch recht teuer und zeitaufwendig sein kann, bieten viele VPS-Anbieter mit Appwrite VPS-Hosting eine deutlich einfachere und kostengünstigere Lösung an. Bei Hostinger beispielsweise wählen Sie einfach einen passenden Tarif, installieren die Ubuntu 24.04-Vorlage mit Appwrite und können sofort mit der Entwicklung Ihrer Anwendungen beginnen. Wenn Ihr Projekt wächst und Sie mehr Serverressourcen benötigen, können Sie Ihren Tarif mit wenigen Klicks problemlos upgraden. Ganz einfach, oder?