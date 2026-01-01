Hébergement VPS Appwrite
Créez plus d'applications. Écrivez moins de code.
Pourquoi exécuter Appwrite sur notre VPS ?
Facile à démarrer
Démarrez rapidement : choisissez simplement un plan d’hébergement VPS et installez le modèle Appwrite lors de votre inscription.
Facile à configurer
Personnalisez les paramètres du serveur, créez un pare-feu sur mesure et ajoutez des noms de domaine. Le tout depuis un panneau de contrôle intuitif.
Facile à mettre à l'échelle
Passez facilement à un forfait supérieur en quelques clics et profitez de plus de puissance de processeur, de mémoire vive et d'espace disque quand vous le souhaitez.
Un hébergement Appwrite sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.