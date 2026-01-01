Hébergement VPS Appwrite

Appwrite utilise Argon2, un algorithme de hachage de mots de passe primé, pour protéger votre système contre les attaques par force brute. Lorsqu'un utilisateur se connecte avec une méthode de hachage faible ou obsolète, son mot de passe est automatiquement rehaché avec Argon2 afin de garantir un niveau de sécurité élevé.

Parmi les autres fonctionnalités de sécurité, citons le contrôle d'accès utilisateur, la limitation du nombre de sessions et l'utilisation de numéros de téléphone fictifs pour les tests d'authentification par SMS sécurisés.

En hébergeant Appwrite sur un VPS Hostinger, vous bénéficiez également d'un pare-feu intégré, d'une protection DDoS avancée et d'un scanner de logiciels malveillants automatique.