जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है और आपको अधिक सर्वर संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो आप कुछ ही क्लिक में आसानी से अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। है ना आसान?

उदाहरण के लिए, Hostinger पर, आपको बस अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक प्लान चुनना है, Ubuntu 24.04 with Appwrite टेम्प्लेट इंस्टॉल करना है और अपने ऐप्स विकसित करना शुरू करना है।

लेकिन क्योंकि सेल्फ-होस्टिंग काफी महंगी और समय लेने वाली हो सकती है, इसलिए कई VPS प्रदाता Appwrite VPS होस्टिंग के रूप में एक आसान और किफायती समाधान प्रदान करते हैं।

Appwrite एक ओपन-सोर्स बैकएंड-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि आप इसे अपने खुद के सर्वर और नेटवर्क पर होस्ट कर सकते हैं।

Appwrite चलाने के लिए, आपको कम से कम 2 CPU कोर, 4GB RAM और 2GB स्वैप मेमोरी वाला VPS चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को Docker Compose Version 2 का समर्थन भी करना चाहिए। Hostinger का KVM 2 प्लान इसके लिए एकदम सही है, क्योंकि इसमें 2 vCPU कोर, 8GB RAM और 100GB NVMe डिस्क स्पेस मिलता है। हमारा VPS Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो Docker का समर्थन करता है।

इसका जवाब आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। यदि आप Google द्वारा समर्थित एक परिपक्व इकोसिस्टम पसंद करते हैं, तो Firebase निश्चित रूप से बेहतर विकल्प है। लेकिन यदि आप ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से मिलने वाली स्वतंत्रता, लचीलापन और किफायती कीमत को महत्व देते हैं, तो Appwrite सही विकल्प है।

Appwrite कितना सुरक्षित है?