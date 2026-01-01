O Appwrite utiliza o Argon2, um algoritmo de hash de senhas premiado, para proteger seu backend contra ataques de força bruta. Quando um usuário faz login usando um método de hash mais fraco ou desatualizado, a senha será automaticamente recalculada usando o Argon2 para manter um alto nível de segurança.

Outros recursos de segurança incluem controle de acesso de usuários, limites de sessão e números de telefone simulados para testes de autenticação por SMS.

Ao hospedar o Appwrite com um VPS da Hostinger, você também terá um firewall integrado, proteção avançada contra DDoS e um scanner automático de malware.