সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।
জটিলতা হ্রাস করুন এবং MCP ব্যবহার করে AI অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একীভূত করুন
মানসম্মত করুন। সরলীকৃত করুন। স্কেল করুন
ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট
স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার ডেটা নিরাপদ থাকে। বড় পরিবর্তন করছেন? যেকোনো সময় একটি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট তৈরি করুন। এবং যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে যান - কোনও চাপ নেই, কোনও ঝামেলা নেই।
পারফর্ম্যান্সের জন্য তৈরি
NVMe SSD স্টোরেজ, AMD EPYC প্রসেসর এবং আপনার পছন্দের Linux OS দিয়ে আপনার MCP ওয়ার্কলোডকে শক্তিশালী করুন। দ্রুত পঠন/লেখার গতি, নির্ভরযোগ্য CPU কর্মক্ষমতা এবং আপনার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাকের জন্য সম্পূর্ণ নমনীয়তা উপভোগ করুন।
নমনীয় স্কেলেবিলিটি
ছোট করে শুরু করুন অথবা বড় করে শুরু করুন - মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আরও বেশি RAM, স্টোরেজ বা ব্যান্ডউইথ দিয়ে আপনার সার্ভারকে স্কেল করুন। সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে, আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার সেটআপ কাস্টমাইজ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
আপনি নির্ভর করতে পারেন এমন VPS হোস্টিং
Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।
যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।
আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।
Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।