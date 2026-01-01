71% পর্যন্ত ছাড়

MCP VPS হোস্টিং

আপনার AI ইন্টিগ্রেশনগুলিকে শক্তিশালী করুন

Choose your ideal MCP VPS hosting plan

KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

জটিলতা হ্রাস করুন এবং MCP ব্যবহার করে AI অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একীভূত করুন

মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) আপনাকে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন সেট আপ না করেই AI অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে টুল, ফাইল এবং API-এর সাথে সংযুক্ত করতে দেয়।

MCP VPS হোস্টিংয়ের মাধ্যমে, আপনি এই সংযোগগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে এবং মসৃণভাবে চালানোর জন্য কম্পিউটিং শক্তি এবং নমনীয়তা পাবেন - আপনি LLM, ডাটাবেস বা অভ্যন্তরীণ সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করুন না কেন।
মানসম্মত করুন। সরলীকৃত করুন। স্কেল করুন

আপনার MCP সার্ভারটি নিরাপদ, স্কেলেবল, উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন VPS হোস্টিং-এ চালান - যা AI-চালিত ইন্টিগ্রেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।

ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট

স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার ডেটা নিরাপদ থাকে। বড় পরিবর্তন করছেন? যেকোনো সময় একটি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট তৈরি করুন। এবং যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে যান - কোনও চাপ নেই, কোনও ঝামেলা নেই।

পারফর্ম্যান্সের জন্য তৈরি

NVMe SSD স্টোরেজ, AMD EPYC প্রসেসর এবং আপনার পছন্দের Linux OS দিয়ে আপনার MCP ওয়ার্কলোডকে শক্তিশালী করুন। দ্রুত পঠন/লেখার গতি, নির্ভরযোগ্য CPU কর্মক্ষমতা এবং আপনার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাকের জন্য সম্পূর্ণ নমনীয়তা উপভোগ করুন।

নমনীয় স্কেলেবিলিটি

ছোট করে শুরু করুন অথবা বড় করে শুরু করুন - মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আরও বেশি RAM, স্টোরেজ বা ব্যান্ডউইথ দিয়ে আপনার সার্ভারকে স্কেল করুন। সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে, আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার সেটআপ কাস্টমাইজ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

স্থানীয় স্থাপনা। বিশ্বব্যাপী নাগাল

লোডিং গতি বাড়ানোর জন্য আপনার দর্শকদের কাছাকাছি একটি সার্ভার অবস্থান চয়ন করুন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।

আপনি নির্ভর করতে পারেন এমন VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

আপনার সার্ভার কনফিগার করা থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা পর্যন্ত, Kodee কমান্ড কার্যকর করতে বা VPS-সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে প্রস্তুত।
MCP VPS হোস্টিং সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আমাদের MCP ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) কী?

এমসিপি কীভাবে এআই ইন্টিগ্রেশন উন্নত করে?

MCP সার্ভার কিভাবে কাজ করে?

নতুন n8n MCP ইন্টিগ্রেশন কীভাবে AI কর্মপ্রবাহকে উন্নত করে?

হোস্টিংগারে আমি কিভাবে MCP সেট আপ করব?

আপনি কি MCP সার্ভারের জন্য একটি API অফার করেন?

