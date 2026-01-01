MCP VPS Hosting

Installieren Sie n8n auf Ihrem Server, um MCP auf Hostinger einzurichten. Nach der Installation fügen Sie den Node MCP Client Tool hinzu und konfigurieren den SSE-Endpunkt und die Authentifizierungsdetails. Fügen Sie den MCP-Server-Trigger-Knoten hinzu, sichern Sie den Endpunkt und ermöglichen Sie es KI-Agenten, Workflows direkt aufzurufen, um einen n8n-Workflow als MCP-Server bereitzustellen.

Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Tutorial zur Verwendung von n8n mit MCP auf Hostingers VPS.