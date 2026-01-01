एआई की मदद से अपने वीपीएस को मैनेज करें

AI-प्रबंधित VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा सक्रिय रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।आपके सर्वर को कॉन्फ़िगर करने से लेकर लंबे समय तक इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने तक, Kodee तुरंत कमांड निष्पादित करने या VPS से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है।