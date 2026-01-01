MCP VPS hosting
अपने एआई एकीकरण को सशक्त बनाएं
एमसीपी का उपयोग करके जटिलता को कम करें और एआई अनुप्रयोगों को एकीकृत करें।
मानकीकरण करें। सरलीकरण करें। विस्तार करें।
बैकअप और स्नैपशॉट
आपके डेटा की सुरक्षा स्वचालित साप्ताहिक बैकअप के साथ बनी रहती है। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं? कभी भी मैन्युअल स्नैपशॉट बना लें। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मिनटों में रीस्टोरेशन कर लें – कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं।
प्रदर्शन के लिए निर्मित
NVMe SSD स्टोरेज, AMD EPYC प्रोसेसर और अपनी पसंद के Linux OS के साथ अपने MCP वर्कलोड को सशक्त बनाएं। बिजली की तेज़ रीड/राइट स्पीड, विश्वसनीय CPU परफॉर्मेंस और अपने डेवलपमेंट स्टैक के लिए पूर्ण लचीलेपन का आनंद लें।
लचीली स्केलेबिलिटी
छोटे स्तर से शुरुआत करें या बड़े स्तर तक विस्तार करें – कुछ ही क्लिक में अधिक रैम, स्टोरेज या बैंडविड्थ जोड़कर अपने सर्वर को स्केल करें। पूर्ण रूट एक्सेस के साथ, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेटअप को अनुकूलित और नियंत्रित कर सकते हैं।
वीपीएस होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।