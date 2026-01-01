l'hébergement VPS MCP
Boostez vos intégrations d'IA
Choisissez un plan d'hébergement VPS MCP adapté à vos besoins
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Simplifiez l'intégration d'applications d'IA grâce à MCP
Optimisez, simplifiez, évoluez.
Sauvegardes et snapshots
Grâce aux sauvegardes hebdomadaires automatisées, vos données sont en sécurité. Vous effectuez des changements importants ? Créez un snapshot manuel à tout moment. En cas de problème, vous pouvez revenir en arrière en quelques minutes, sans stress.
Performances garanties
Alimentez vos flux de travail MCP avec un stockage SSD NVMe, des processeurs AMD EPYC et le système d'exploitation Linux de votre choix. Bénéficiez de vitesses de lecture/écriture ultrarapides, de performances CPU fiables et d'une flexibilité totale pour votre développement.
Évolutivité flexible
Que vous commenciez petit ou grand, vous pouvez facilement ajuster votre serveur en ajoutant de la RAM, du stockage ou de la bande passante en quelques clics. Avec un accès root complet, vous avez la liberté de personnaliser et de contrôler votre configuration à mesure que vos besoins évoluent.
Un hébergement VPS fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.