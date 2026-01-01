71% পর্যন্ত ছাড়

VPS হোস্টিংকে শীতল করুন

আপনার অ্যাপ এবং ডাটাবেস স্থাপন, বিকাশ এবং স্কেল করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস ডকার সাপোর্ট
৳  759.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
হিরোকে শীতল করুন

Pick your Coolify VPS hosting plan

সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

Simplified Deployment
Database Management
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Public API
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
1 Gbps network speed
Free .cloud domain for 1 year
Simplified Deployment
Database Management
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Public API
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
1 Gbps network speed
Free .cloud domain for 1 year

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

মসৃণ উন্নয়ন, দ্রুত স্কেলিং

Coolify হল একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম, যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেস স্থাপন, পরিচালনা এবং স্কেল করতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আপনার সার্ভার সেট আপ এবং কনফিগার করা, ডকার কন্টেইনার পরিচালনা এবং আরও অনেক কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে।

আরও কাস্টমাইজেশন এবং নমনীয়তার জন্য আপনার সার্ভারে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস পেতে, আমাদের Coolify VPS হোস্টিং পরিষেবাগুলি বেছে নিন।
কুলিফাই ১

Coolify VPS হোস্টিং এর মাধ্যমে আপনার অনলাইন প্রকল্পগুলি দ্রুত কাজে লাগান

আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেসগুলি নিরাপদ, স্কেলেবল এবং দ্রুত VPS হোস্টিং-এ হোস্ট করুন। আপনার সার্ভার, আপনার নিয়ম অনুসারে আগে থেকে ইনস্টল করা Coolify প্ল্যাটফর্মটি কাস্টমাইজ করুন।

সেরা পারফরম্যান্স

AMD EPYC প্রসেসর এবং NVMe SSD স্টোরেজ উপভোগ করুন। RAM, vCPU কোর, অথবা স্টোরেজ স্পেসের মতো আরও রিসোর্স দরকার? কয়েক ক্লিকেই যেকোনো সময় আপডেট করুন।

কুলিফাই ২

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা

আপনার সার্ভার আমাদের কাছে নিরাপদ। DDoS সুরক্ষা, একটি অন্তর্নির্মিত ফায়ারওয়াল এবং একটি ম্যালওয়্যার স্ক্যানার পান। এছাড়াও, আপনি সর্বদা বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপের উপর নির্ভর করতে পারেন।

কুলিফাই ৩

সর্বোচ্চ গতি

কোনও বিলম্ব ছাড়াই কাজ করুন। প্রতিটি VPS ক্লায়েন্টের জন্য 300 Mb/s নেটওয়ার্ক গতি সহ Coolify এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস এবং এক-ক্লিক স্থাপনার সমন্বয় করুন।

কুলিফাই ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

স্থানীয় স্থাপনা, বিশ্বব্যাপী নাগাল

আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, আপনি এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ডেটা সেন্টার থেকে বেছে নিতে পারেন। আপনার লক্ষ্য দর্শকদের কাছাকাছি একটি সার্ভার অবস্থান নির্বাচন করুন এবং দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারি পান।

Image

VPS হোস্টিং কোম্পানি যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার Coolify VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত Coolify VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

কুলিফাই ৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

Coolify VPS সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Coolify ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

Coolify হোস্টিং কী?

আমি কিভাবে একটি Coolify সার্ভার সেট আপ করব?

Coolify কোন অ্যাপ্লিকেশন এবং ভাষা সমর্থন করে?

Coolify-এর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

আমি কি আমার Coolify-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি অন্য হোস্টিং প্রদানকারী থেকে Hostinger-এ স্থানান্তর করতে পারি?

Coolify VPS হোস্টিংয়ের জন্য কোন কোন সহায়তা বিকল্প উপলব্ধ?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।