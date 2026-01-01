New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Coolify VPS hosting

अपने ऐप्स और डेटाबेस को तैनात करें, विकसित करें और उनका विस्तार करें।

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस डॉकर समर्थन
₹  549.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
कूलिफाई हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Simplified Deployment
Database Management
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Public API
AI agent powered by MCP
Data centers worldwide
1 Gbps network speed
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

सुगम विकास, त्वरित विस्तार

Coolify एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे आपके एप्लिकेशन और डेटाबेस को डिप्लॉय करने, मैनेज करने और स्केल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपके सर्वर को सेट अप और कॉन्फ़िगर करने, डॉकर कंटेनर को मैनेज करने और अन्य कार्यों को स्वचालित करता है।

अधिक अनुकूलन और लचीलेपन के लिए अपने सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस प्राप्त करने के लिए, हमारी कूलिफाई वीपीएस होस्टिंग सेवाओं का विकल्प चुनें।
कूलिफाई 1

Coolify VPS होस्टिंग के साथ अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लॉन्च करें।

अपने एप्लिकेशन और डेटाबेस को सुरक्षित, स्केलेबल और तेज़ VPS होस्टिंग पर होस्ट करें। पहले से इंस्टॉल किए गए Coolify प्लेटफॉर्म को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करें – आपका सर्वर, आपके नियम।

शीर्ष प्रदर्शन

AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज का आनंद लें। क्या आपको RAM, vCPU कोर या स्टोरेज स्पेस जैसे और संसाधनों की आवश्यकता है? कुछ ही क्लिक में कभी भी अपडेट करें।

कूलिफाई 2

उच्च सुरक्षा

आपका सर्वर हमारे पास सुरक्षित है। डीडीओएस सुरक्षा, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर पाएं। साथ ही, आपको हमेशा मुफ़्त ऑटोमैटिक बैकअप की सुविधा भी मिलती है।

कूलिफाई 3

शीर्ष गति

बिना किसी देरी के काम करें। Coolify के उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और एक-क्लिक परिनियोजन को प्रत्येक VPS क्लाइंट के लिए 300 Mb/s नेटवर्क गति के साथ संयोजित करें।

कूलिफाई 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय तैनाती, वैश्विक पहुंच

आप चाहे कहीं भी काम करते हों, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित डेटा केंद्रों में से किसी एक को चुन सकते हैं। अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें और तेज़ कंटेंट डिलीवरी प्राप्त करें।

Image

एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI की मदद से अपने Coolify VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित Coolify VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

कूलिफाई 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Coolify VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Coolify वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

Coolify होस्टिंग क्या है?

मैं Coolify सर्वर कैसे सेट अप करूं?

Coolify किन-किन एप्लिकेशन और भाषाओं को सपोर्ट करता है?

Coolify के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ क्या हैं?

क्या मैं अपने Coolify-आधारित एप्लिकेशन को किसी अन्य होस्टिंग प्रदाता से Hostinger पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

Coolify VPS होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

