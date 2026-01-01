Coolify VPS hosting
अपने ऐप्स और डेटाबेस को तैनात करें, विकसित करें और उनका विस्तार करें।
सुगम विकास, त्वरित विस्तार
Coolify VPS होस्टिंग के साथ अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लॉन्च करें।
शीर्ष प्रदर्शन
AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज का आनंद लें। क्या आपको RAM, vCPU कोर या स्टोरेज स्पेस जैसे और संसाधनों की आवश्यकता है? कुछ ही क्लिक में कभी भी अपडेट करें।
उच्च सुरक्षा
आपका सर्वर हमारे पास सुरक्षित है। डीडीओएस सुरक्षा, बिल्ट-इन फ़ायरवॉल और मैलवेयर स्कैनर पाएं। साथ ही, आपको हमेशा मुफ़्त ऑटोमैटिक बैकअप की सुविधा भी मिलती है।
शीर्ष गति
बिना किसी देरी के काम करें। Coolify के उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और एक-क्लिक परिनियोजन को प्रत्येक VPS क्लाइंट के लिए 300 Mb/s नेटवर्क गति के साथ संयोजित करें।
एक ऐसी वीपीएस होस्टिंग कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।