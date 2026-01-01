Hébergement VPS Coolify
Déployez, développez et faites évoluer vos applications et bases de données.
Développement fluide, mise à l'échelle rapide
Déployez vos projets en ligne plus rapidement grâce à l'hébergement VPS Coolify.
Performances optimales
Profitez des processeurs AMD EPYC et du stockage SSD NVMe. Besoin de plus de ressources, comme de la RAM, des cœurs vCPU ou de l'espace de stockage ? Mettez à jour votre configuration en quelques clics.
Sécurité maximale
Votre serveur est en sécurité chez nous. Bénéficiez d'une protection DDoS, d'un pare-feu intégré et d'un scanner de logiciels malveillants. De plus, vous pouvez compter sur des sauvegardes automatiques gratuites et permanentes.
vitesse maximale
Travaillez sans interruption. Combinez l'interface conviviale et les déploiements en un clic de Coolify avec une vitesse réseau de 300 Mb/s pour chaque client VPS.
Emplacement du serveur recommandé :
Déploiement local, portée mondiale
Où que vous soyez, vous pouvez choisir parmi des centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.
Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.