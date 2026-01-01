Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Jusqu'à 67% de réduction sur

Hébergement VPS Coolify

Déployez, développez et faites évoluer vos applications et bases de données.

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites VPS géré par IA Prise en charge de Docker
6,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Développement fluide, mise à l'échelle rapide

Coolify est une plateforme open source conçue pour faciliter le déploiement, la gestion et la mise à l'échelle de vos applications et bases de données. Elle automatise la configuration de vos serveurs, la gestion des conteneurs Docker, et bien plus encore.

Pour bénéficier d'un accès root complet à votre serveur et ainsi profiter de plus de personnalisation et de flexibilité, optez pour nos services d'hébergement VPS Coolify.
Déployez vos projets en ligne plus rapidement grâce à l'hébergement VPS Coolify.

Hébergez vos applications et bases de données sur un hébergement VPS sécurisé, évolutif et rapide. Personnalisez la plateforme Coolify préinstallée selon vos besoins : votre serveur, vos règles.

Performances optimales

Profitez des processeurs AMD EPYC et du stockage SSD NVMe. Besoin de plus de ressources, comme de la RAM, des cœurs vCPU ou de l'espace de stockage ? Mettez à jour votre configuration en quelques clics.

Sécurité maximale

Votre serveur est en sécurité chez nous. Bénéficiez d'une protection DDoS, d'un pare-feu intégré et d'un scanner de logiciels malveillants. De plus, vous pouvez compter sur des sauvegardes automatiques gratuites et permanentes.

vitesse maximale

Travaillez sans interruption. Combinez l'interface conviviale et les déploiements en un clic de Coolify avec une vitesse réseau de 300 Mb/s pour chaque client VPS.

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, portée mondiale

Où que vous soyez, vous pouvez choisir parmi des centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Sélectionnez un emplacement de serveur proche de votre public cible et bénéficiez d'une diffusion de contenu plus rapide.

Une société d'hébergement VPS sur laquelle vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Gérez votre VPS Coolify avec l'IA

Le VPS Coolify géré par IA simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement grâce à une interface conversationnelle naturelle dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et disponible sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes vos tâches d'administration VPS. Qu'il s'agisse de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples requêtes en opérations serveur fiables.

coolify 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ Coolify VPS

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Coolify.

Qu'est-ce que l'hébergement Coolify ?

Comment configurer un serveur Coolify ?

Quelles applications et quelles langues Coolify prend-il en charge ?

Quelles sont les exigences minimales pour Coolify ?

Puis-je migrer mes applications basées sur Coolify d'un autre fournisseur d'hébergement vers Hostinger ?

Quelles sont les options d'assistance disponibles pour l'hébergement VPS Coolify ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

