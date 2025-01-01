Até 67% off em

hospedagem VPS Coolify

Implemente, desenvolva e escale seus apps e bancos de dados

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
Escolha seu plano de hospedagem VPS Coolify

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Servidor MCP da API da Hostinger

Desenvolvimento facilitado, crescimento acelerado

O Coolify é uma plataforma open-source, projetada para ajudar você a implantar, gerenciar e escalar suas aplicações e bancos de dados. Ele automatiza a configuração e o gerenciamento dos seus servidores, containers do Docker e muito mais.

Escolha os nossos serviços de hospedagem VPS Coolify para ter acesso root completo ao seu servidor, garantindo mais personalização e flexibilidade.
Acelere a implantação dos seus projetos online com a hospedagem VPS Coolify

Hospede suas aplicações e bancos de dados em uma hospedagem VPS segura, escalável e rápida. Personalize a plataforma Coolify pré-instalada para atender às suas necessidades – seu servidor, suas regras.
Máxima performance

Aproveite os poderosos processadores AMD EPYC e o armazenamento rápido com SSD NVMe. Caso precise de mais recursos, como RAM, núcleos vCPU ou espaço de armazenamento, basta fazer upgrade com alguns cliques.
Segurança de alto nível

Seu servidor está seguro conosco. Conte com proteção contra DDoS, firewall embutido e um scanner de malware. Além disso, você sempre terá backups automáticos grátis.
Velocidade imbatível

Trabalhe sem atrasos. Combine a interface intuitiva do Coolify e as implantações em um clique com a velocidade de rede de 300 Mb/s para cada servidor VPS.

Comece a crescer hoje com a hospedagem VPS Coolify

Trabalhe de forma mais inteligente com o assistente de IA

Não sabe qual comando Linux usar? Precisa de ajuda para gerenciar ou configurar seu servidor? Esqueça a documentação complexa e manuais difíceis – basta fazer qualquer pergunta relacionada ao VPS, e nosso assistente com IA responderá instantaneamente.

Implantação local, alcance global

A Hostinger tem servidores na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha a localização do seu servidor de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.

