Coolify VPS-Hosting
Bereitstellen, entwickeln und skalieren Sie Ihre Anwendungen und Datenbanken.
Reibungslose Entwicklung, schnelle Skalierung
Beschleunigen Sie die Umsetzung Ihrer Online-Projekte mit Coolify VPS-Hosting.
Spitzenleistung
Profitieren Sie von AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher. Benötigen Sie mehr Ressourcen wie RAM, vCPU-Kerne oder Speicherplatz? Ein Upgrade ist jederzeit mit wenigen Klicks möglich.
Höchste Sicherheit
Ihr Server ist bei uns sicher. Profitieren Sie von DDoS-Schutz, einer integrierten Firewall und einem Malware-Scanner. Außerdem können Sie sich jederzeit auf kostenlose automatische Backups verlassen.
Höchstgeschwindigkeit
Arbeiten Sie ohne Verzögerungen. Kombinieren Sie die benutzerfreundliche Oberfläche und die Ein-Klick-Bereitstellung von Coolify mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von 300 Mbit/s für jeden VPS-Kunden.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokale Bereitstellung, globale Reichweite
Ganz gleich, wo Sie arbeiten, Sie können zwischen Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika wählen. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe und profitieren Sie von einer schnelleren Inhaltsbereitstellung.
Ein VPS-Hosting-Unternehmen, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.