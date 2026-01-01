Coolify VPS-Hosting

Was ist Coolify-Hosting?

Coolify-Hosting beinhaltet die vorinstallierte Software Coolify und spezielle Serverkonfigurationen, die Ihnen die Verwaltung der Plattform erleichtern. Obwohl Sie die Software auch selbst installieren können, sparen Sie mit den Coolify-Hosting-Services Zeit und Aufwand bei der Einrichtung. Hostinginger bietet Coolify-VPS-Services an, damit Sie das volle Potenzial dieser Open-Source- und Self-Hosting-Plattform ausschöpfen können. Dank vollem Root-Zugriff können Sie alle gewünschten Änderungen an Ihrem Server vornehmen.