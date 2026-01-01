71% পর্যন্ত ছাড়

cPanel VPS হোস্টিং

একাধিক প্রকল্প। একটি সহজ নিয়ন্ত্রণ প্যানেল

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস অটো ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
সিপ্যানেল ভিপিএস হোস্টিং

Choose your cPanel VPS hosting plan

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

Simplify setup & management
Customize workflows
Customize workflows
AI agent powered by MCP
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করুন, অনায়াসে স্কেল করুন

আপনার ভার্চুয়াল সার্ভারটি দ্রুত সেট আপ করুন - বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম টেমপ্লেট থেকে বেছে নিন, যার মধ্যে রয়েছে AlmaLinux 8 64bit এবং cPanel 1-ক্লিক ইনস্টলার।

cPanel এর সহজে ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস এবং অটোমেশন টুলের জন্য ধন্যবাদ, একাধিক ক্লায়েন্ট প্রকল্প পরিচালনা করা অনায়াসে। একটি cPanel হোস্টিং প্ল্যান সুরক্ষিত করুন এবং আজই আপনার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা বৃদ্ধি করুন।
সিপ্যানেল ভিপিএস টেমপ্লেট

সার্ভার পরিচালনার কাজগুলি সহজ করুন

cPanel এর ব্যবহারকারী-বান্ধব ড্যাশবোর্ড এবং আমাদের VPS হোস্টিংয়ের অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবিধা নিন।

উন্নতমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আমাদের ম্যালওয়্যার স্ক্যানার দিয়ে আপনার VPS ফাইলগুলি সুরক্ষিত রাখুন। বড় আপডেটগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন না - আপনি যেকোনো সময় একটি ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট তৈরি করতে পারেন।

ম্যালওয়্যার অপসারণ

ত্রুটিহীন সার্ভার কর্মক্ষমতা

আমাদের EPYC প্রসেসরগুলি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদান করে, অন্যদিকে NVMe স্টোরেজ নিরবচ্ছিন্ন সার্ভার অপারেশনের জন্য দ্রুত ডেটা অ্যাক্সেসের নিশ্চয়তা দেয়।

সার্ভারের কর্মক্ষমতা

৩০০ মেগাবাইট/সেকেন্ড নেটওয়ার্ক গতি

আমাদের ফাইবার-সংযুক্ত অবকাঠামোর জন্য ধন্যবাদ, আপনি রিয়েল-টাইম সহযোগিতা এবং নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রী সরবরাহের জন্য দ্রুত ডেটা স্থানান্তর উপভোগ করতে পারেন।

নেটওয়ার্কের গতি

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

বিশ্বব্যাপী আপনার নাগাল প্রসারিত করুন

হোস্টিংগারের ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকায় ডেটা সেন্টার রয়েছে। দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারির জন্য আপনার টার্গেট মার্কেটের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন নির্বাচন করুন।

Image

ওয়েব পেশাদারদের দ্বারা বিশ্বস্ত VPS হোস্টিং প্রদানকারী

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার cPanel VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত cPanel VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

এআই সহকারী

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

সিপ্যানেল ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

cPanel ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

সিপ্যানেল ভিপিএস হোস্টিং কী?

সিপ্যানেলের সাথে ভিপিএস কীভাবে ব্যবহার করবেন? সিপ্যানেল লাইসেন্স কি দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

সিপ্যানেল এবং ডাইরেক্টএডমিনের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমি কি আমার cPanel VPS কাস্টমাইজ করতে পারি?

আমি কি আমার VPS হোস্টিং পরিষেবার জন্য সহায়তা পাব?

শেয়ার্ড হোস্টিং থেকে ভিপিএসে কিভাবে মাইগ্রেট করবেন?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

