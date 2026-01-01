cPanel VPS-Hosting bietet einen virtuellen privaten Server mit cPanel als Kontrollpanel. Dadurch profitieren Sie von der verbesserten Leistung, Sicherheit und den Anpassungsmöglichkeiten virtueller privater Server sowie der einfachen Verwaltung Ihrer Hosting-Umgebung mit cPanel.

Informationen zur cPanel-Lizenz finden Sie in unserem Tutorial zum Kauf einer Control-Panel-Lizenz für Ihren VPS . Beachten Sie: Mit einer höherwertigen Lizenz erhalten Sie eine Reseller-fähige cPanel-VPS-Hosting-Lösung. Damit können Sie cPanel-Konten an Endkunden weiterverkaufen.

Sichern Sie sich zunächst einen unserer VPS-Hosting-Tarife und installieren Sie cPanel mit nur einem Klick. Nach dem Zugriff auf Ihr Hosting-Konto können Sie Webanwendungen bereitstellen, Domains einrichten, E-Mail-Konten erstellen und vieles mehr.

cPanel und DirectAdmin sind beides beliebte Control Panels für Webhosting-Umgebungen. Sie bieten grafische Oberflächen zur Verwaltung von Websites, E-Mails, FTP-Konten, Datenbanken und anderen Hosting-Elementen. Das cPanel-Control-Panel bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter erweiterte Dateiverwaltung und umfassende Plugin-Unterstützung. Es ist zudem beliebter als DirectAdmin, was bedeutet, dass es eine größere Community und mehr Ressourcen für Support und Fehlerbehebung gibt. DirectAdmin hingegen hat eine einfachere Oberfläche, die für neue Benutzer weniger einschüchternd wirken kann. Allerdings fehlen ihm einige der erweiterten Funktionen von cPanel. Preislich ist DirectAdmin in der Regel günstiger als cPanel und somit eine budgetfreundlichere Option.

Kann ich meinen cPanel VPS anpassen?