cPanel और DirectAdmin दोनों ही वेब होस्टिंग वातावरण में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय कंट्रोल पैनल हैं। ये वेबसाइटों, ईमेल, FTP खातों, डेटाबेस और होस्टिंग से संबंधित अन्य तत्वों को प्रबंधित करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करते हैं।

cPanel कंट्रोल पैनल उन्नत फ़ाइल प्रबंधन और व्यापक प्लगइन समर्थन सहित कई सुविधाएँ प्रदान करता है। यह DirectAdmin से अधिक लोकप्रिय भी है, जिसका अर्थ है कि इसका एक बड़ा समुदाय है और समर्थन और समस्या निवारण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं।

दूसरी ओर, DirectAdmin का इंटरफेस सरल है, जो नए उपयोगकर्ताओं के लिए कम जटिल हो सकता है। हालाँकि, इसमें cPanel की कुछ उन्नत सुविधाओं का अभाव है। मूल्य निर्धारण के मामले में, DirectAdmin आमतौर पर cPanel से सस्ता होता है, जिससे यह अधिक बजट-अनुकूल विकल्प बन जाता है।