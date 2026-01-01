cPanel VPS hosting
कई प्रोजेक्ट। एक आसान कंट्रोल पैनल।
तुरंत शुरू करें, आसानी से विस्तार करें
सर्वर प्रबंधन कार्यों को सरल बनाएं
सर्वोत्तम सुरक्षा
हमारे मैलवेयर स्कैनर से अपने VPS फ़ाइलों को सुरक्षित रखें। बड़े अपडेट की चिंता न करें – आप कभी भी मैन्युअल स्नैपशॉट बना सकते हैं।
सर्वर का बेदाग प्रदर्शन
हमारे EPYC प्रोसेसर बेजोड़ प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि NVMe स्टोरेज निर्बाध सर्वर संचालन के लिए बिजली की गति से डेटा एक्सेस की गारंटी देता है।
300 एमबी/सेकंड की नेटवर्क गति
हमारे फाइबर-कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत, आप रीयल-टाइम सहयोग और निर्बाध कंटेंट डिलीवरी के लिए तीव्र डेटा ट्रांसफर का आनंद ले सकते हैं।
वेब पेशेवरों द्वारा विश्वसनीय वीपीएस होस्टिंग प्रदाता
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।