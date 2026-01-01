cPanel et DirectAdmin sont deux panneaux de contrôle populaires utilisés dans l'hébergement web. Ils offrent des interfaces graphiques pour gérer les sites web, les e-mails, les comptes FTP, les bases de données et autres éléments liés à l'hébergement.

Le panneau de contrôle cPanel propose un large éventail de fonctionnalités, notamment une gestion avancée des fichiers et une compatibilité étendue avec les plugins. Il est également plus populaire que DirectAdmin, ce qui signifie qu'il bénéficie d'une communauté plus importante et de davantage de ressources pour l'assistance et le dépannage.

En revanche, DirectAdmin possède une interface plus simple, ce qui peut être moins intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Cependant, il lui manque certaines fonctionnalités avancées de cPanel. Côté prix, DirectAdmin est généralement moins cher que cPanel, ce qui en fait une option plus économique.