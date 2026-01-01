cPanel VPS hosting
Plusieurs projets. Un seul panneau de contrôle facile.
Démarrez instantanément, évoluez sans effort
Simplifiez les tâches de gestion des serveurs
Sécurité de premier ordre
Protégez les fichiers de votre VPS grâce à notre scanner de logiciels malveillants. Ne vous souciez pas des mises à jour majeures : vous pouvez créer un instantané manuel à tout moment.
Performances du serveur irréprochables
Nos processeurs EPYC offrent des performances à toute épreuve, tandis que le stockage NVMe garantit un accès aux données ultra-rapide pour un fonctionnement optimal du serveur.
Vitesse du réseau de 300 Mb/s
Grâce à notre infrastructure connectée en fibre optique, vous bénéficiez de transferts de données rapides pour une collaboration en temps réel et une diffusion de contenu sans faille.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Étendez votre portée à l'échelle mondiale
Hostinger possède des centres de données en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre marché cible pour une diffusion de contenu plus rapide.
Fournisseur d'hébergement VPS de confiance pour les professionnels du web
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.