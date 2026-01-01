Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter
Up to 67% off

cPanel VPS hosting

Plusieurs projets. Un seul panneau de contrôle facile.

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites VPS géré par IA Analyseur automatique de logiciels malveillants
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement VPS cPanel

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Simplify setup & management
Customize workflows
Customize workflows
AI agent powered by MCP
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Simplify setup & management
Customize workflows
Customize workflows
AI agent powered by MCP
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Démarrez instantanément, évoluez sans effort

Configurez rapidement votre serveur virtuel – choisissez parmi différents modèles de systèmes d'exploitation, notamment AlmaLinux 8 64 bits avec installateur cPanel en un clic.

Grâce à l'interface intuitive et aux outils d'automatisation de cPanel, la gestion de plusieurs projets clients devient un jeu d'enfant. Souscrivez à un forfait d'hébergement cPanel et développez votre activité de développement web dès aujourd'hui.
Modèle VPS cPanel

Simplifiez les tâches de gestion des serveurs

Profitez du tableau de bord convivial de cPanel et des performances à toute épreuve de notre hébergement VPS.

Sécurité de premier ordre

Protégez les fichiers de votre VPS grâce à notre scanner de logiciels malveillants. Ne vous souciez pas des mises à jour majeures : vous pouvez créer un instantané manuel à tout moment.

suppression de logiciels malveillants

Performances du serveur irréprochables

Nos processeurs EPYC offrent des performances à toute épreuve, tandis que le stockage NVMe garantit un accès aux données ultra-rapide pour un fonctionnement optimal du serveur.

performances du serveur

Vitesse du réseau de 300 Mb/s

Grâce à notre infrastructure connectée en fibre optique, vous bénéficiez de transferts de données rapides pour une collaboration en temps réel et une diffusion de contenu sans faille.

vitesse du réseau

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Étendez votre portée à l'échelle mondiale

Hostinger possède des centres de données en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre marché cible pour une diffusion de contenu plus rapide.

Image

Fournisseur d'hébergement VPS de confiance pour les professionnels du web

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Gérez votre VPS cPanel avec l'IA

Un VPS cPanel géré par IA simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement en toute simplicité grâce à une interface conversationnelle naturelle dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et disponible sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes vos tâches d'administration VPS. Qu'il s'agisse de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples requêtes en opérations serveur fiables.

Assistant IA

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS cPanel

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels cPanel.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS cPanel ?

Comment utiliser un VPS avec cPanel ? La licence cPanel est-elle incluse dans le prix ?

Quelle est la différence entre cPanel et DirectAdmin ?

Puis-je personnaliser mon VPS cPanel ?

Bénéficierai-je d'une assistance pour mon service d'hébergement VPS ?

Comment migrer d'un hébergement mutualisé vers un VPS ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.