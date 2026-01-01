71% পর্যন্ত ছাড়

Node.js VPS হোস্টিং

Node.js এর মাধ্যমে আপনার অ্যাপের শক্তি উন্মোচন করুন

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ এআই-পরিচালিত ভিপিএস অটো ম্যালওয়্যার স্ক্যানার
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
Node.js হোস্টিং

Choose the best Node.js VPS hosting plan for your web apps

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

Node.js: সার্ভার-সাইড জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্টকে শক্তিশালী করা

Node.js হল একটি শক্তিশালী, ওপেন-সোর্স রানটাইম পরিবেশ যা জাভাস্ক্রিপ্টের সাহায্যে স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সক্ষম করে। এর ইভেন্ট-চালিত, নন-ব্লকিং I/O রিয়েল-টাইম ওয়েব অ্যাপ এবং API-এর জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।

Node.js যেকোনো ওয়েব ডেভেলপারের জন্য আদর্শ, নতুন থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ সকলের জন্য। এটি V8 ইঞ্জিন এবং বিস্তৃত NPM লাইব্রেরি সাপোর্টের মাধ্যমে ডেভেলপমেন্টকে শক্তিশালী করে - যা উচ্চ-সমান্তরাল এবং ডেটা-নিবিড় কাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত।
জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন

OpenLiteSpeed এর সাথে সহজে Node.js VPS হোস্টিং সেটআপ

SSL এবং RewriteRules সহ একটি অনায়াস সেটআপ এবং উচ্চ কর্মক্ষমতার জন্য Ubuntu 22.04 64bit, Node.js এবং OpenLiteSpeed - সবগুলি আগে থেকে ইনস্টল করা আছে।

1000 Mb/s network speed

রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য এবং উচ্চ-ট্রাফিক ওয়েবসাইট পরিবেশনের জন্য মসৃণ ডেটা স্থানান্তর এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

ডাউনলোডের গতি

১-ক্লিক টেমপ্লেট ইনস্টলার

১-ক্লিক টেমপ্লেট ইনস্টলার দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি সম্পূর্ণরূপে অপ্টিমাইজ করা Node.js প্রকল্প পরিবেশ তৈরি করুন।

Node.js টেমপ্লেট

সহজ স্কেলিং

আমাদের VPS হোস্টিং এর মাধ্যমে, কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই CPU, RAM এবং স্টোরেজ আপগ্রেড করে আপনার পরিকল্পনাটি অনায়াসে বাড়িয়ে নিন।

রিসোর্স আপগ্রেড

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

বিশ্বজুড়ে সার্ভারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নাগাল

আমাদের ডেটা সেন্টারগুলি কৌশলগতভাবে এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে অবস্থিত। দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারির জন্য আপনার লক্ষ্য দর্শকদের সবচেয়ে কাছের একটি সার্ভার বেছে নিন।

Image

আপনার সাফল্যের জন্য বিশ্বস্ত হোস্টিং প্রদানকারী

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার Node.js VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত Node.js VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা সক্রিয় থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

এআই সহকারী

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

Node.js হোস্টিং সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Node.js হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন

Node.js হোস্টিং কী?

আমি কি আমার VPS-এ বিভিন্ন Node.js ভার্সন ইনস্টল করতে পারি?

আমি কি Node.js ব্যবহার করে ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারি?

আমার কি স্বয়ংক্রিয় Node.js আপডেট থাকবে?

Node.js হোস্টিংয়ের জন্য কি আমি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে পারি?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।