Node.js: îmbunătățirea dezvoltării JavaScript pe server
Configurare ușoară de găzduire VPS Node.js cu OpenLiteSpeed
1000 Viteză de rețea Mb/s
Experimentați un transfer de date fluent și timpi de răspuns rapizi pentru rularea aplicațiilor în timp real și deservirea site-urilor web cu trafic intens.
Instalator de șabloane cu 1 clic
Creați instantaneu un mediu de proiect Node.js complet optimizat cu ajutorul programului de instalare a șabloanelor cu un singur clic.
Scalare ușoară
Cu găzduirea noastră VPS, scalați-vă fără efort planul prin upgradarea procesorului, a memoriei RAM și a spațiului de stocare - fără nicio întrerupere a serviciului.
Furnizor de găzduire de încredere pentru succesul tău
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, de la chatul AI și până la chatul cu agenții, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Aa, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care-și face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backupuri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.