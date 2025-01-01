70%
Node.js Hostingİndirimi
Node.js VPS Hosting ile Uygulamalarınızın Gücünü Ortaya Çıkarın
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 209,99 /ay
30 gün para iade garantili
Web Uygulamalarınız için En İyi Node.js Hosting Planını Seçin
KVM 1
₺ 445,99%61 İNDİRİM
₺ 171,99 /ay
₺273,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
En Popüler
KVM 2
₺ 572,99%63 İNDİRİM
₺ 209,99 /ay
₺381,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 4
₺ 1.017,99%69 İNDİRİM
₺ 317,99 /ay
₺762,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
KVM 8
₺ 2.098,99%70 İNDİRİM
₺ 635,99 /ay
₺1.525,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Dünya Çapında Veri Merkezleri
Linux işletim sistemleri
Ödeme Şartları
Node.js: Sunucu Tarafındaki JavaScript Geliştirmesini Güçlendirir
Node.js, JavaScript ile ölçeklenebilir uygulamaları mümkün kılan güçlü, açık kaynaklı bir çalışma zamanı ortamıdır. Olay odaklı, engellenmeyen G/Ç (Giriş/Çıkış) özelliği gerçek zamanlı web uygulamaları ve API'ler için yüksek performans sağlar.Node.js, başlangıç seviyesinden deneyimli olanlara kadar tüm web geliştiricileri için idealdir. V8 motoru ve kapsamlı NPM kütüphane desteği ile geliştirmeyi güçlendirir, yani eş zamanlılığı yüksek ve yoğun veri gerektiren görevleri yönetmek için mükemmeldir.
OpenLiteSpeed İle Kolay Node.js VPS Hosting Kurulumu
Get Ubuntu 22.04 64bit, Node.js, and OpenLiteSpeed – all pre-installed for an effortless setup and high performance, with SSL and RewriteRules.
300 Mb/s Ağ HızıGerçek zamanlı uygulamaları çalıştırmak ve yüksek trafikli web sitelerine hizmet vermek için sorunsuz veri aktarımını ve hızlı yanıt sürelerini deneyimleyin.
1-Tık Şablon Yükleyici1-Tık şablon yükleyici ile anında tamamen optimize edilmiş bir Node.js proje ortamı oluşturun.
Kolay ÖlçeklendirmeVPS hosting hizmetimiz ile CPU, RAM ve depolamayı herhangi bir kesinti olmadan yükselterek planınızı kolayca ölçeklendirin.
YZ Asistan İle Basitleştirilmiş VPS Yönetimi
WordPress kurulumundan güvenlik duvarı yapılandırmasına kadar yapay zeka Asistanımız her türlü görevde size yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir.
Başarınız için Güvenilir Hosting Sağlayıcısı
Dünya Geneline Yerleştirilmiş Sunucularla Küresel Erişim
Veri merkezlerimiz stratejik olarak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer almaktadır. Daha hızlı içerik sunumu için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.
Node.js Hosting SSS
Node.js hosting hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.