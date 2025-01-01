Node.js: Sunucu Tarafındaki JavaScript Geliştirmesini Güçlendirir

Node.js, JavaScript ile ölçeklenebilir uygulamaları mümkün kılan güçlü, açık kaynaklı bir çalışma zamanı ortamıdır. Olay odaklı, engellenmeyen G/Ç (Giriş/Çıkış) özelliği gerçek zamanlı web uygulamaları ve API'ler için yüksek performans sağlar.Node.js, başlangıç seviyesinden deneyimli olanlara kadar tüm web geliştiricileri için idealdir. V8 motoru ve kapsamlı NPM kütüphane desteği ile geliştirmeyi güçlendirir, yani eş zamanlılığı yüksek ve yoğun veri gerektiren görevleri yönetmek için mükemmeldir.