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Node.js Hosting

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₺  209,99 /ay
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Node.js: Sunucu Tarafındaki JavaScript Geliştirmesini Güçlendirir

Node.js, JavaScript ile ölçeklenebilir uygulamaları mümkün kılan güçlü, açık kaynaklı bir çalışma zamanı ortamıdır. Olay odaklı, engellenmeyen G/Ç (Giriş/Çıkış) özelliği gerçek zamanlı web uygulamaları ve API'ler için yüksek performans sağlar.

Node.js, başlangıç seviyesinden deneyimli olanlara kadar tüm web geliştiricileri için idealdir. V8 motoru ve kapsamlı NPM kütüphane desteği ile geliştirmeyi güçlendirir, yani eş zamanlılığı yüksek ve yoğun veri gerektiren görevleri yönetmek için mükemmeldir.
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Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
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Rating:
4.7
874
inceleme

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Veri merkezlerimiz stratejik olarak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer almaktadır. Daha hızlı içerik sunumu için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.

VPS locations

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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Node.js Hosting SSS

Node.js hosting hakkında sık sorulan sorular ve yanıtları aşağıda.

Node.js Hosting Nedir?

VPS'me Farklı Node.js Sürümlerini Yükleyebilir Miyim?

Bir Web Sitesi Barındırmak İçin Node.js'yi Kullanabilir Miyim?

Otomatik Node.js Güncellemeleri Alacak Mıyım?

Node.js Hosting İçin Teknik Destek Alabilir Miyim?