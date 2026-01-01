Node.js VPS hosting
Oslobodite snagu svojih aplikacija uz Node.js
Odaberite najbolji Node.js VPS hosting plan za svoje web aplikacije
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Node.js: osnaživanje razvoja JavaScripta na strani poslužitelja
Jednostavno postavljanje Node.js VPS hostinga uz OpenLiteSpeed
1000 Brzina mreže Mb/s
Iskusite nesmetan prijenos podataka i brzo vrijeme odziva za pokretanje aplikacija u stvarnom vremenu i posluživanje web stranica s velikim prometom.
Instalater predložaka jednim klikom
Trenutačno stvorite potpuno optimizirano okruženje Node.js projekta pomoću instalacijskog programa predložaka jednim klikom.
Jednostavno skaliranje
S našim VPS hostingom, bez napora skalirajte svoj plan nadogradnjom CPU-a, RAM-a i pohrane – bez ikakvog zastoja.
Pouzdani pružatelj hostinga za vaš uspjeh
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.