Node.js VPS-hostingista
Vapauta sovellustesi teho Node.js:n avulla
Valitse paras Node.js VPS -hostingpaketti verkkosovelluksillesi
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Node.js: palvelinpuolen JavaScript-kehityksen mahdollistaminen
Vaivaton Node.js VPS-hostingin asennus OpenLiteSpeedillä
1000 Mb/s verkon nopeus
Koe sujuva tiedonsiirto ja nopeat vasteajat reaaliaikaisten sovellusten suorittamisessa ja paljon liikennettä saavien verkkosivustojen palvelemisessa.
Yhden napsautuksen mallipohja-asennusohjelma
Luo hetkessä täysin optimoitu Node.js-projektiympäristö yhden napsautuksen mallipohjan asennusohjelmalla.
Helppo skaalaus
VPS-hosting-palvelumme avulla voit vaivattomasti skaalata pakettiasi päivittämällä suorittimen, RAM-muistin ja tallennustilan – ilman käyttökatkoksia.
Luotettava hosting-palveluntarjoaja menestyksesi tueksi
Olen todella tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki sujuu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin sekä ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, mikäli AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avustasi N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja heillä on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.