Хостинг Node.js

Оберіть найкращий план хостингу Node.js VPS для ваших веб-додатків

ЗНИЖКА 60%
KVM 1
199,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
ЗНИЖКА 65%
KVM 2
279,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 499,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
ЗНИЖКА 71%
KVM 4
379,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 999,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
ЗНИЖКА 70%
KVM 8
749,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 1.989,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Оновлення одним клацанням миші
Керування брандмауером
ШІ-агент на базі MCP
Процесори AMD EPYC
SSD-накопичувач NVMe
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Центри обробки даних по всьому світу
Безкоштовний домен .cloud на 1 рік
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме ваш тариф.

Node.js: розширення можливостей серверної розробки JavaScript

Node.js — це потужне середовище виконання з відкритим кодом, яке дозволяє створювати масштабовані додатки за допомогою JavaScript. Його керований подіями та неблокуючий ввід/вивід забезпечує високу продуктивність веб-додатків та API у реальному часі.

Node.js ідеально підходить для будь-яких веб-розробників, від початківців до досвідчених. Він розширює можливості розробки завдяки движку V8 та розширеній підтримці бібліотек NPM – ідеально підходить для управління завданнями з високим рівнем паралельності та обсягом даних.
Двигун JavaScript

Просте налаштування VPS-хостингу Node.js за допомогою OpenLiteSpeed

Отримайте Ubuntu 22.04 64bit, Node.js та OpenLiteSpeed – усі попередньо встановлені версії для легкого налаштування та високої продуктивності, з SSL та RewriteRules.

1000 Швидкість мережі Мбіт/с

Відчуйте плавну передачу даних та швидкий час відгуку для запуску програм реального часу та обслуговування веб-сайтів з високим трафіком.

Швидкість завантаження

Інсталятор шаблонів одним кліком

Миттєво створіть повністю оптимізоване середовище проекту Node.js за допомогою інсталятора шаблонів одним клацанням миші.

Шаблон Node.js

Легке масштабування

З нашим VPS-хостингом ви можете легко масштабувати свій тарифний план, оновлюючи процесор, оперативну пам'ять та сховище – без будь-яких простоїв.

Оновлення ресурсів

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Глобальний охоплення з серверами по всьому світу

Наші центри обробки даних стратегічно розташовані в Азії, Європі, Північній Америці та Південній Америці. Оберіть сервер, найближчий до вашої цільової аудиторії, для швидшої доставки контенту.

Image

Надійний хостинг-провайдер для вашого успіху

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чат-бот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Керуйте своїм Node.js VPS за допомогою штучного інтелекту

VPS Node.js з керуванням штучним інтелектом спрощує керування сервером. Тепер ви можете керувати своїм середовищем за допомогою природної розмови вашою рідною мовою. Агент штучного інтелекту завжди увімкнений і доступний без додаткової оплати, допомагаючи з усіма завданнями керування VPS. Незалежно від того, чи ви виправляєте помилку, оновлюєте брандмауер чи керуєте даними, агент штучного інтелекту спрощує процес і заощаджує ваш час, перетворюючи прості підказки на надійні операції сервера.

Асистент зі штучним інтелектом

30-денна гарантія повернення грошей

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Найчастіші запитання щодо хостингу Node.js

Знайдіть відповіді на поширені запитання про послуги хостингу Node.js

