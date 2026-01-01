VPS-хостинг Node.js
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме ваш тариф.
Node.js: розширення можливостей серверної розробки JavaScript
Просте налаштування VPS-хостингу Node.js за допомогою OpenLiteSpeed
1000 Швидкість мережі Мбіт/с
Відчуйте плавну передачу даних та швидкий час відгуку для запуску програм реального часу та обслуговування веб-сайтів з високим трафіком.
Інсталятор шаблонів одним кліком
Миттєво створіть повністю оптимізоване середовище проекту Node.js за допомогою інсталятора шаблонів одним клацанням миші.
Легке масштабування
З нашим VPS-хостингом ви можете легко масштабувати свій тарифний план, оновлюючи процесор, оперативну пам'ять та сховище – без будь-яких простоїв.
Надійний хостинг-провайдер для вашого успіху
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чат-бот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.