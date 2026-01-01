Jusqu'à 67% de réduction sur

l'hébergement Node.js

Libérez la puissance de vos applications avec Node.js

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
Analyseur automatique de logiciels malveillants
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Node.js

Choisissez le meilleur plan d’hébergement VPS Node.js pour vos applications web

-64 %
KVM 1
4,99  € /mois
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
6,99  € /mois
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
9,99  € /mois
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
19,99  € /mois
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
-64 %
KVM 1
4,99  € /mois
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
6,99  € /mois
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
9,99  € /mois
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
19,99  € /mois
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Mises à jour en un clic
Gestion du pare-feu
Agent IA alimenté par MCP
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse du réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données dans le monde entier
Nom de domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Mises à jour en un clic
Gestion du pare-feu
Agent IA alimenté par MCP
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse du réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données dans le monde entier
Nom de domaine .cloud gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Node.js : Encourage le développement javascript côté serveur

Node.js est un environnement d'exécution puissant et open-source qui permet des applications évolutives avec JavaScript. Ses entrées-sorties non-bloquantes et pilotées par les événements garantit des performances élevées pour les applications web en temps réel et les API.

Node.js est idéal pour tous les développeurs web, des débutants aux plus expérimentés. Il booste le développement avec le moteur V8 et le support étendu de la bibliothèque NPM – parfait pour gérer des tâches à haute concurrence et intensives en données.
moteur JavaScript

Configuration facile de l’hébergement VPS Node.js avec OpenLiteSpeed

Obtenez Ubuntu 22.04 64bit, Node.js et OpenLiteSpeed, préinstallés pour une installation facile et des performances optimales, avec SSL et RewriteRules inclus.

Vitesse réseau de 1000 Mo/s

Profitez d’un transfert de données fluide et de temps de réponse rapides pour exécuter des applications en temps réel et servir des sites web à fort trafic.

vitesse de téléchargement

Templates installés en 1 clic

Créez instantanément un environnement de projet Node.js entièrement optimisé avec l’installeur de template en 1 clic.

Modèle Node.js

Mise à l'échelle facile

Avec notre hébergement VPS, augmentez facilement votre plan en améliorant le CPU, la RAM et le stockage – sans aucune interruption.

Mise à niveau des ressources

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Couverture globale avec des serveurs à travers le monde

Nos data centers sont stratégiquement situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le serveur le plus proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.

Image

Hébergeur de confiance pour votre succès

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Gestion simplifiée de VPS avec assistant IA

De la configuration de WordPress à la configuration du pare-feu, notre Assistant IA est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider dans toutes vos tâches.

Assistant IA

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
WpBeginner
Note :
4.7
874
avis

FAQ sur l’hébergement Node.js

Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées sur les services d’hébergement Node.js

Qu’est-ce que l’hébergement Node.js ?

Puis-je installer différentes versions de Node.js sur mon VPS ?

Puis-je utiliser Node.js pour héberger un site web ?

Aurai-je des mises à jour automatiques de Node.js ?

Puis-je obtenir un support technique pour l’hébergement Node.js ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.