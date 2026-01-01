l'hébergement Node.js
Libérez la puissance de vos applications avec Node.js
Choisissez le meilleur plan d’hébergement VPS Node.js pour vos applications web
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Node.js : Encourage le développement javascript côté serveur
Configuration facile de l’hébergement VPS Node.js avec OpenLiteSpeed
Vitesse réseau de 1000 Mo/s
Profitez d’un transfert de données fluide et de temps de réponse rapides pour exécuter des applications en temps réel et servir des sites web à fort trafic.
Templates installés en 1 clic
Créez instantanément un environnement de projet Node.js entièrement optimisé avec l’installeur de template en 1 clic.
Mise à l'échelle facile
Avec notre hébergement VPS, augmentez facilement votre plan en améliorant le CPU, la RAM et le stockage – sans aucune interruption.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Couverture globale avec des serveurs à travers le monde
Nos data centers sont stratégiquement situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le serveur le plus proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.
Hébergeur de confiance pour votre succès
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.