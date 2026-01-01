Up to 67% off

Node.js VPS hosting

Απελευθερώστε τη δύναμη των εφαρμογών σας με το Node.js

Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη Αυτόματος σαρωτής κακόβουλου λογισμικού
4,99  € /μήνα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Φιλοξενία Node.js

Επιλέξτε το καλύτερο πρόγραμμα φιλοξενίας Node.js VPS για τις εφαρμογές ιστού σας

64% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 1
4,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 9,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
61% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 2
6,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 12,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 4
9,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 24,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 8
19,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 49,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
64% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 1
4,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 9,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
61% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 2
6,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 12,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 4
9,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 24,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 8
19,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 49,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Ενημερώσεις με ένα κλικ
Διαχείριση τείχους προστασίας
Πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης με την υποστήριξη του MCP
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθήκευση NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Διαχείριση τείχους προστασίας
Πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης με την υποστήριξη του MCP
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθήκευση NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος

Όλα τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας.

Node.js: ενδυνάμωση της ανάπτυξης JavaScript από την πλευρά του διακομιστή

Το Node.js είναι ένα ισχυρό περιβάλλον εκτέλεσης ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει επεκτάσιμες εφαρμογές με JavaScript. Η μη αποκλεισμένη είσοδος/έξοδος που βασίζεται σε συμβάντα εξασφαλίζει υψηλή απόδοση για εφαρμογές ιστού και API σε πραγματικό χρόνο.

Το Node.js είναι ιδανικό για κάθε προγραμματιστή ιστοσελίδων, από αρχάριους έως έμπειρους. Ενισχύει την ανάπτυξη με τη μηχανή V8 και την εκτεταμένη υποστήριξη βιβλιοθήκης NPM – ιδανικό για τη διαχείριση εργασιών υψηλής ταυτόχρονης λειτουργίας και απαιτητικών δεδομένων.
Μηχανή JavaScript

Εύκολη εγκατάσταση φιλοξενίας VPS Node.js με OpenLiteSpeed

Αποκτήστε το Ubuntu 22.04 64bit, το Node.js και το OpenLiteSpeed – όλα προεγκατεστημένα για εύκολη εγκατάσταση και υψηλή απόδοση, με SSL και RewriteRules.

1000 Ταχύτητα δικτύου Mb/s

Απολαύστε ομαλή μεταφορά δεδομένων και γρήγορους χρόνους απόκρισης για την εκτέλεση εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και την εξυπηρέτηση ιστότοπων υψηλής επισκεψιμότητας.

Ταχύτητα λήψης

Πρόγραμμα εγκατάστασης προτύπου με 1 κλικ

Δημιουργήστε άμεσα ένα πλήρως βελτιστοποιημένο περιβάλλον έργου Node.js με το πρόγραμμα εγκατάστασης προτύπων με 1 κλικ.

Πρότυπο Node.js

Εύκολη κλιμάκωση

Με τη φιλοξενία VPS που προσφέρουμε, αναβαθμίστε εύκολα το πρόγραμμά σας αναβαθμίζοντας την CPU, τη RAM και τον αποθηκευτικό χώρο – χωρίς κανένα downtime.

Αναβάθμιση πόρων

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Παγκόσμια εμβέλεια με διακομιστές σε όλο τον κόσμο

Τα κέντρα δεδομένων μας βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Επιλέξτε έναν διακομιστή που βρίσκεται πιο κοντά στο κοινό-στόχο σας για ταχύτερη παράδοση περιεχομένου.

Image

Αξιόπιστος πάροχος φιλοξενίας για την επιτυχία σας

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Διαχειριστείτε το Node.js VPS σας με τεχνητή νοημοσύνη

Το Node.js VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη απλοποιεί τη διαχείριση του διακομιστή. Μπορείτε πλέον να ελέγχετε το περιβάλλον σας μέσω φυσικής συνομιλίας στην τοπική σας γλώσσα. Ο παράγοντας τεχνητής νοημοσύνης είναι πάντα ενεργός και διαθέσιμος χωρίς επιπλέον κόστος, βοηθώντας σε όλες τις εργασίες διαχείρισης VPS. Είτε διορθώνετε ένα σφάλμα, ενημερώνετε το τείχος προστασίας σας είτε διαχειρίζεστε δεδομένα, ο παράγοντας τεχνητής νοημοσύνης απλοποιεί τη διαδικασία και σας εξοικονομεί χρόνο μετατρέποντας απλές προτροπές σε αξιόπιστες λειτουργίες διακομιστή.

Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Συχνές ερωτήσεις για τη φιλοξενία Node.js

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας Node.js

Τι φιλοξενεί το Node.js;

Μπορώ να εγκαταστήσω διαφορετικές εκδόσεις του Node.js στο VPS μου;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Node.js για να φιλοξενήσω έναν ιστότοπο;

Θα έχω αυτόματες ενημερώσεις του Node.js;

Μπορώ να λάβω τεχνική υποστήριξη για τη φιλοξενία Node.js;

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.