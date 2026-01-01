خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) لدينا مُدارة ذاتيًا. وهذا يعني أن لديك تحكمًا كاملًا في خوادمك الافتراضية الخاصة، ولكن لا يتوفر دعم فني.

مع ذلك، يمكنك استخدام مساعدنا الذكي للحصول على دعم متخصص لأي أسئلة أو مشاكل تتعلق باستضافة خوادم Node.js الافتراضية الخاصة، أو التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستفسار عن المدفوعات والميزات وأي استفسارات عامة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاطلاع على الدروس التعليمية لمعرفة المزيد عن الخوادم الافتراضية الخاصة وNode.js.