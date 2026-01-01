Up to 71% off

Node.js VPS hosting

أطلق العنان لقوة تطبيقاتك باستخدام Node.js

استضافة Node.js

اختر أفضل خطة استضافة VPS لتطبيقات الويب الخاصة بك باستخدام Node.js

KVM 1
E£  219.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£399.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
65% خصم
KVM 2
E£  299.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£529.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£1,059.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£2,119.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

تحديثات بنقرة واحدة
إدارة جدار الحماية
وكيل ذكاء اصطناعي مدعوم بتقنية MCP
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1 جيجابت في الثانية
واجهة برمجة التطبيقات العامة
مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم
نطاق .cloud مجاني لمدة عام واحد
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

Node.js: تمكين تطوير جافا سكريبت من جانب الخادم

Node.js هي بيئة تشغيل قوية ومفتوحة المصدر تُمكّن من إنشاء تطبيقات قابلة للتوسع باستخدام JavaScript. يضمن نظام الإدخال والإخراج غير المتزامن القائم على الأحداث أداءً عاليًا لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي.

يُعدّ Node.js مثاليًا لجميع مطوري الويب، من المبتدئين إلى المحترفين. فهو يُعزز عملية التطوير بفضل محرك V8 ودعم مكتبة NPM الشاملة، مما يجعله مثاليًا لإدارة المهام ذات التزامن العالي والبيانات الكثيفة.
محرك جافا سكريبت

إعداد استضافة VPS سهلة لـ Node.js باستخدام OpenLiteSpeed

احصل على Ubuntu 22.04 64 بت، وNode.js، وOpenLiteSpeed - جميعها مثبتة مسبقًا لإعداد سهل وأداء عالٍ، مع SSL وRewriteRules.

1000 سرعة الشبكة ميجابت/ثانية

استمتع بنقل البيانات بسلاسة وأوقات استجابة سريعة لتشغيل التطبيقات في الوقت الفعلي وخدمة مواقع الويب ذات حركة المرور العالية.

تنزيل

أداة تثبيت القوالب بنقرة واحدة

أنشئ بيئة مشروع Node.js مُحسّنة بالكامل على الفور باستخدام مُثبّت القوالب بنقرة واحدة.

قالب Node.js

سهولة التوسع

مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة بنا، يمكنك بسهولة توسيع نطاق خطتك عن طريق ترقية وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين - دون أي توقف.

ترقية الموارد

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نطاق عالمي مع خوادم في جميع أنحاء العالم

تتوزع مراكز بياناتنا استراتيجياً في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اختر الخادم الأقرب إلى جمهورك المستهدف لتسريع عملية توصيل المحتوى.

Image

مزود استضافة موثوق به لضمان نجاحك

Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

إدارة خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الذي يعمل بنظام Node.js باستخدام الذكاء الاصطناعي

يُسهّل خادم VPS المُدار بتقنية الذكاء الاصطناعي والمُصمم للعمل مع Node.js إدارة الخوادم. يمكنك الآن التحكم في بيئتك من خلال محادثة طبيعية بلغتك المحلية. يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي باستمرار ومتاح دون أي تكلفة إضافية، ليساعدك في جميع مهام إدارة خادم VPS. سواء كنت تُصلح خطأً، أو تُحدّث جدار الحماية، أو تُدير البيانات، يُبسّط وكيل الذكاء الاصطناعي العملية ويوفر لك الوقت من خلال تحويل الأوامر البسيطة إلى عمليات خادم موثوقة.

مساعد الذكاء الاصطناعي

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبه دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا. راجع سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

الأسئلة الشائعة حول استضافة Node.js

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول خدمات استضافة Node.js

ما هي خدمة استضافة Node.js؟

هل يمكنني تثبيت إصدارات مختلفة من Node.js على خادمي الافتراضي الخاص (VPS)؟

هل يمكنني استخدام Node.js لاستضافة موقع ويب؟

هل سأحصل على تحديثات تلقائية لـ Node.js؟

هل يمكنني الحصول على دعم فني لاستضافة Node.js؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

