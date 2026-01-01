Alojamento VPS Node.js
Node.js: Capacitar o desenvolvimento JavaScript do lado do servidor
Configuração de alojamento VPS Node.js sem esforço com OpenLiteSpeed
1000 Velocidade de rede Mb/s
Desfrute de uma transferência de dados fluida e de tempos de resposta rápidos para executar aplicações em tempo real e alojar sites com elevado tráfego.
Instalador de modelos com um clique
Crie instantaneamente um ambiente de projeto Node.js totalmente otimizado com o instalador de modelos de um clique.
Escalabilidade fácil
Com o nosso alojamento VPS, pode expandir o seu plano sem esforço, atualizando o CPU, a RAM e o armazenamento – sem qualquer tempo de inatividade.
Localização recomendada do servidor:
Alcance global com servidores em todo o mundo.
Os nossos data centers estão estrategicamente localizados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Escolha o servidor mais próximo do seu público-alvo para uma entrega de conteúdos mais rápida.
Fornecedor de alojamento fiável para o seu sucesso.
Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.
A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.