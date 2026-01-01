O nosso alojamento VPS é autogerenciado. Embora isto signifique que tem controlo total sobre os seus servidores virtuais privados, não há suporte técnico disponível.

Por outro lado, pode utilizar o nosso Assistente de IA para obter suporte especializado para quaisquer dúvidas ou problemas relacionados com o alojamento VPS Node.js, ou contactar a nossa equipa de Sucesso do Cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para perguntar sobre pagamentos, características e outras dúvidas gerais. Além disso, pode consultar os nossos tutoriais para saber mais sobre VPS e Node.js.