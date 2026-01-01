Līdz pat 67% atlaide

Node.js VPS mitināšanai

Atbrīvojiet savu lietotņu jaudu ar Node.js

Bezmaksas automātiskas iknedēļas dublējumkopijas Mākslīgā intelekta pārvaldīts VPS Automātiska ļaunprogrammatūras skeneris
4,99  € /mēn.
30 dienu atmaksas garantija
Node.js mitināšana

Izvēlieties savām tīmekļa lietotnēm labāko Node.js VPS mitināšanas plānu

64% ATLAIDE
KVM 1
4,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 9,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
61% ATLAIDE
KVM 2
6,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 12,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 4
9,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 24,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 8
19,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
64% ATLAIDE
KVM 1
4,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 9,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
61% ATLAIDE
KVM 2
6,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 12,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 4
9,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 24,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
67% ATLAIDE
KVM 8
19,99  € /mēn.
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Atjauninājumi ar vienu klikšķi
Ugunsmūra pārvaldība
Mākslīgā intelekta aģents, ko nodrošina MCP
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas .cloud domēns uz 1 gadu
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
Ugunsmūra pārvaldība
Mākslīgā intelekta aģents, ko nodrošina MCP
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas .cloud domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Node.js: servera puses JavaScript izstrādes iespējošana

Node.js ir jaudīga, atvērtā pirmkoda izpildlaika vide, kas nodrošina mērogojamu lietojumprogrammu darbību, izmantojot JavaScript. Tās notikumu vadītā, nebloķējošā I/O nodrošina augstu veiktspēju reāllaika tīmekļa lietotnēm un API.

Node.js ir ideāli piemērots jebkuram tīmekļa izstrādātājam, sākot no iesācējiem līdz pieredzējušiem. Tas nodrošina izstrādes iespējas ar V8 dzinēju un plašu NPM bibliotēkas atbalstu – ideāli piemērots augstas vienlaicīguma un datu ietilpīgu uzdevumu pārvaldībai.
JavaScript dzinējs

Vienkārša Node.js VPS mitināšanas iestatīšana ar OpenLiteSpeed

Iegūstiet Ubuntu 22.04 64 bitu versiju, Node.js un OpenLiteSpeed — visi iepriekšinstalēti, lai nodrošinātu ērtu iestatīšanu un augstu veiktspēju, izmantojot SSL un RewriteRules.

1000 Tīkla ātrums Mb/s

Izbaudiet vienmērīgu datu pārsūtīšanu un ātru reakcijas laiku reāllaika lietojumprogrammu palaišanai un vietņu ar lielu apmeklētāju skaitu apkalpošanai.

Lejupielādes ātrums

Veidņu instalētājs ar vienu klikšķi

Ar viena klikšķa veidņu instalētāju acumirklī izveidojiet pilnībā optimizētu Node.js projekta vidi.

Node.js veidne

Vienkārša mērogošana

Ar mūsu VPS mitināšanu varat bez piepūles paplašināt savu plānu, uzlabojot procesoru, operatīvo atmiņu un krātuvi — bez jebkādas dīkstāves.

Resursu jaunināšana

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Globāla sasniedzamība ar serveriem visā pasaulē

Mūsu datu centri ir stratēģiski izvietoti Āzijā, Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Izvēlieties serveri, kas ir vistuvāk jūsu mērķauditorijai, lai nodrošinātu ātrāku satura piegādi.

Image

Uzticams mitināšanas pakalpojumu sniedzējs jūsu panākumiem

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

Pārvaldiet savu Node.js VPS, izmantojot mākslīgo intelektu

Ar mākslīgo intelektu pārvaldīts Node.js VPS vienkāršo servera pārvaldību. Tagad varat kontrolēt savu vidi, izmantojot dabisku sarunu savā vietējā valodā. Mākslīgā intelekta aģents vienmēr ir ieslēgts un pieejams bez papildu maksas, palīdzot ar visiem VPS pārvaldības uzdevumiem. Neatkarīgi no tā, vai labojat kļūdu, atjaunināt ugunsmūri vai pārvaldāt datus, mākslīgā intelekta aģents vienkāršo procesu un ietaupa jūsu laiku, pārvēršot vienkāršas uzvednes uzticamā servera darbībā.

Mākslīgā intelekta palīgs

30 dienu atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Node.js mitināšanas bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Node.js mitināšanas pakalpojumiem

Kas ir Node.js mitināšana?

Vai savā VPS varu instalēt dažādas Node.js versijas?

Vai es varu izmantot Node.js, lai mitinātu tīmekļa vietni?

Vai man būs automātiski Node.js atjauninājumi?

Vai es varu saņemt tehnisko atbalstu Node.js mitināšanai?

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.