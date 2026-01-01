„Node.js“ VPS talpinimui
Išlaisvinkite savo programų galią su „Node.js“
„Node.js“: įgalina serverio pusės „JavaScript“ kūrimą
Paprastas „Node.js“ VPS talpinimo nustatymas naudojant „OpenLiteSpeed“
1000 Mb/s tinklo greitis
Patirkite sklandų duomenų perdavimą ir greitą reagavimo laiką paleisdami realaus laiko programas ir aptarnaudami didelio srauto svetaines.
Šablonų diegimo programa vienu spustelėjimu
Akimirksniu sukurkite visiškai optimizuotą „Node.js“ projekto aplinką naudodami šablonų diegimo įrankį vienu spustelėjimu.
Lengvas mastelio keitimas
Naudodamiesi mūsų VPS talpinimu, galite lengvai išplėsti savo planą atnaujindami procesorių, RAM ir saugyklą – be jokių prastovų.
Rekomenduojama serverio vieta:
Pasaulinis pasiekiamumas su serveriais visame pasaulyje
Mūsų duomenų centrai yra strategiškai išdėstyti Azijoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje. Pasirinkite serverį, esantį arčiausiai jūsų tikslinės auditorijos, kad turinys būtų pateiktas greičiau.
Patikimas prieglobos paslaugų teikėjas jūsų sėkmei
Išreiškiu didelį dėkingumą Hostinger VPS hostingui! Jų veikimo laikas aukščiausio lygio, todėl mano svetainė visada veikia sklandžiai. Kai tik man prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda reaguodavo greitai, profesionaliai ir paslaugiai.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau radau VPS hostingo kompaniją, kuri viską daro teisingai! Tinkamai parinktos kainos. Puikus portalas, kuris gerbia savo naudotojų laiką. Lengvos atsarginės kopijos. Paslaugus aptarnavimas. Patikimumas. Solidi įmonė!
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai dėkoju Karlai, kuri padėjo man į Hostinger VPS pridėti N8N atnaujinimą. Karla, dar kartą ačiū už profesionalią pagalbą.
Hostinger VPS serveriai yra absoliučiai išskirtiniai. Jie tiesiog visada veikia – visada greiti ir stabilūs. Niekada nekyla problemų.
Kompanijai sekasi puikiai, esu labai patenkintas paslaugomis, kuriomis naudojuosi. Pigiau nei pas konkurentus – kokybiškas VPS paslaugas gaunu už labai gerą kainą.