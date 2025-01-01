Jusqu'à 67% de réduction sur

Node.js hosting

Choisissez le meilleur plan d’hébergement VPS Node.js pour vos applications web

Node.js : Encourage le développement javascript côté serveur

Node.js est un environnement d'exécution puissant et open-source qui permet des applications évolutives avec JavaScript. Ses entrées-sorties non-bloquantes et pilotées par les événements garantit des performances élevées pour les applications web en temps réel et les API.

Node.js est idéal pour tous les développeurs web, des débutants aux plus expérimentés. Il booste le développement avec le moteur V8 et le support étendu de la bibliothèque NPM – parfait pour gérer des tâches à haute concurrence et intensives en données.
JavaScript engine

Configuration facile de l’hébergement VPS Node.js avec OpenLiteSpeed

Obtenez Ubuntu 22.04 64bit, Node.js et OpenLiteSpeed, préinstallés pour une installation facile et des performances optimales, avec SSL et RewriteRules inclus.
Download speed

Vitesse réseau de 1000 Mo/s

Profitez d’un transfert de données fluide et de temps de réponse rapides pour exécuter des applications en temps réel et servir des sites web à fort trafic.
Node.js template

Templates installés en 1 clic

Créez instantanément un environnement de projet Node.js entièrement optimisé avec l’installeur de template en 1 clic.
Resource upgrade

Mise à l'échelle facile

Avec notre hébergement VPS, augmentez facilement votre plan en améliorant le CPU, la RAM et le stockage – sans aucune interruption.

Commencez votre aventure avec la plateforme d’hébergement VPS Node.js

Gestion simplifiée de VPS avec assistant IA

De la configuration de WordPress à la configuration du pare-feu, notre Assistant IA est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider dans toutes vos tâches.

AI assistant

Couverture globale avec des serveurs à travers le monde

Nos data centers sont stratégiquement situés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le serveur le plus proche de votre public cible pour une diffusion plus rapide du contenu.

VPS locations

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e), vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans un délai de 30 jours suivant l'achat. Les remboursements des VPS sont soumis à un délai d'attente de 180 jours entre deux remboursements. La procédure est simple et sans risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

