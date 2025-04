Node.js : Encourage le développement javascript côté serveur

Node.js est un environnement d'exécution puissant et open-source qui permet des applications évolutives avec JavaScript. Ses entrées-sorties non-bloquantes et pilotées par les événements garantit des performances élevées pour les applications web en temps réel et les API.Node.js est idéal pour tous les développeurs web, des débutants aux plus expérimentés. Il booste le développement avec le moteur V8 et le support étendu de la bibliothèque NPM – parfait pour gérer des tâches à haute concurrence et intensives en données.